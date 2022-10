“El campo es la mejor vacuna contra la crisis de nuestro país”

El campo no es ajeno a la crisis económica internacional. Y el sector lo está haciendo saber. Fruit Attraction 2022 es una muestra pero también un altavoz. Y empresarios y agricultores han cogido el micrófono para resaltar los problemas. Y por encima del resto están los costes de producción, que salpican duramente al cliente, y la escasez de agua, que no solo contribuye a la producción, pues también implica un mayor gasto.

Es por ello que el campo debe nutrirse, en una parte nada desdeñable, de las medidas políticas. Y estas deben aplicarse -o se han debido aplicar- con urgencia. Es por ello que Carmen Crespo, consejera Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural entiende que la situación no debe tratarse como coyuntural, sino estructural.

“Un sector que produce 4.780 millones de euros en los siete primeros meses no es un sector baladí, es un sector básico para contribuir al empleo y a la economía. Por eso tenemos que mimarlo. Si nos encontramos altos costes de producción, tenemos que entrar a darle posibilidades para que no sigan creciendo y la rentabilidad del sector esté garantizada”, manifiesta la consejera.

Crespo pone sobre la mesa las medidas que se han tomado desde la Junta de Andalucía con el fin de paliar los costes del sector entendiendo que “la bajada de impuestos al campo no es un tema que se pueda tomar a la ligera”, explica la consejera, argumentando que “si en estos momentos no bajamos el IVA de los insumos, si no ponemos la doble tarifa eléctrica para el regante o no bajamos el IVA de los regantes y tantos productos que tienen estas dificultades con los costes de producción... seguiremos ahondando en el problema”. Por eso, la titular de Agricultura entiende que “es el momento de bajar esos impuestos para generar posibilidades económicas y rentabilidad. Ya llegará el momento de que este sector pueda seguir aportando más”.

Sequía en la comunidad

Y luego, la sequía. Y la preocupación es máxima de una punta a otra de la geografía andaluza. Crespo pone encima de la mesa la medida 23, un nuevo paquete extraordinario de medidas encaminado a paliar los efectos de la sequía que están sufriendo los agricultores y ganaderos. La consejera apela a los fondos ‘Next Generation’, sentenciando que “España no puede perder ni un minuto al respecto”, alegando que “hay que desarrollar fondos para atraer recursos al núcleo de quien produce crecimiento”. Crespo sostiene que “hay que plantear recursos económicos para la sequía, pero también para el agua. Si no, a la España seca se nos pone en desventaja. Es un limitante para seguir creciendo”.

Y con el agua de fondo, Crespo vuelve a apelar a la solidaridad entre pueblos: “El agua, que es un bien esencial y un bien económico no debe estar manchada de cuestiones políticas. Todas las fuentes hídricas son necesarias. No es justo que la solidaridad en el agua no se utilice en este país. Sobra agua en ciertos sitios pero nos falta en otros”.

La procedencia del agua debe ser un punto de fuga, sino de conexión en todas sus vertientes según Carmen Crespo. “No podemos desdeñar ni las aguas desaladas ni las aguas regeneradas ni las conducciones. Todas son necesarias. Por eso, Andalucía ha puesto en marcha 1.500 millones de euros de infraestructuras hídricas y dos decretos de sequía con 141 millones de euros destinados a obras de emergencia fundamentalmente”.

La consejera plantea que las aguas regeneradas sean otra posibilidad y acude a los 120 hectómetros de las cuencas andaluzas. “Necesitamos la colaboración fundamental del Estado en estos momentos tan complicados, bien haciendo las infraestructuras de interés del Estado, de la Comunidad Autónoma o auxiliando a los ayuntamientos”, expone Crespo, alentando el aumento de capacidad en presas y desaladoras.

De la misma forma, Crespo plantea su visión sobre el regadío: “El regadío hay que defenderlo porque es fuente de ingresos en nuestro país. Genera mucho empleo, da posibilidades al sector agroalimentario, produce suficiencia alimentaria y se está haciendo de forma eficiente”.

Retos

En cuanto a los retos de futuro, la consejera apuesta por fomentar la integración y la fusión. Pero también sostiene la necesidad de llegar a acuerdos con terceros países “que permitan a nuestros sectores poder defenderse, que sean respetados y que no tengan más dificultades que otros”. Reforzar presentes los controles a través de los puntos de inspección fronterizos, otra prioridad.