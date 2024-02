Francisco Sánchez: “La feria nos permite conocer las últimas tendencias de este sector”

En 2003 un grupo de entidades decidieron unir sus fuerzas y crear Onubafruit con el objetivo de cumplir con las necesidades comerciales de sus socios. Onubafruit agrupa a más de 1000 familias de agricultores a lo largo de la provincia de Huelva. Los almacenes y fincas se encuentran en Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Lepe y Cartaya, lugares que gozan de un enclave privilegiado con una gran diversidad agroclimática.Esta organización se apoya en los principios cooperativos y anima a la participación y la integración de las personas que desarrollan un proyecto común para conciliar el progreso social, empresarial y personal. Su modelo ha demostrado ser eficiente logrando colocarse como el referente del sector de los frutos rojos a nivel Europeo.La misión de Onubafruit es cumplir con las necesidades comerciales de sus socios con la premisa de aportar valor tanto a socios como a clientes, empleados y entorno social. Para ello se apoya en compromisos de solidaridad y utiliza métodos democráticos para su organización y dirección.

–¿Con qué objetivos se presenta Onubafruit a Fruit Logistica?

–Volvemos a Fruit Logistica como un proveedor fiable. Nuestros productos son reconocidos por la distribución de Europa y nos estamos posicionando en mercados como el asiático. Nuestra experiencia nos permite ofrecer confianza a los clientes y nuestros trabajos en investigación y desarrollo tienen el objetivo de estar al día de las necesidades de nuestros compradores, socios y consumidores.

–¿Qué supone para la empresa la presencia en esta feria internacional?

–La feria nos permite conocer las últimas tendencias del sector, tomarle el pulso a lo que se mueve en el negocio agroalimentario. Se pone a nuestro alcance una interesante oferta de elementos que pueden ayudar a crear procesos de producción innovadores, sostenibles y con altos estándares de calidad. Fruit Logistica es una valiosa herramienta de trabajo y el espacio perfecto para generar nuevas oportunidades. Es, además, un punto de encuentro. Podemos mantener un contacto presencial y fortalecer la relación con clientes que ya tenemos a la par que conocer a otros posibles nuevos clientes.

–¿Lleva Onubafruit alguna propuesta innovadora en esta edición?

–Estamos muy satisfechos del trabajo realizado en desarrollo varietal en las últimas campañas y que hoy en día nos permite suministrar arándano durante 35 semanas al año. Son variedades que nos permiten ampliar la ventana de producción y que, además, presentan una alta adaptación a las tierras de cultivo y a la normativa impuesta para su producción, son variedades más resistentes sin perder sabor ni vida útil.

–¿Qué importancia tiene el mercado alemán y europeo para Onubafruit?

–El mercado alemán es uno de los principales destinos de nuestra producción. Hay que tener en cuenta que entre el 25 y el 30 por ciento de la fruta que se produce en Huelva se consume en Alemania, por lo que se trata de un mercado vital para nuestra actividad y el desarrollo de empresarial de Onubafruit.

–¿Hay muchos competidores en la producción de berries fuera de España?

–Hay muchos competidores, pero no nos preocupan especialmente los competidores. Nos preocupa más que no tengamos las mismas reglas para aplicar a todo el mundo. Si no hay igualdad de condiciones para las empresas no es competencia, en realidad de lo que se trata es de un engaño.

–¿Cómo se prevé que sea este año la campaña? ¿Cómo están influyendo las condiciones atmosféricas y el cambio climático?

–Tenemos por delante una campaña incierta, ya que dependemos del agua. Si no llueve, la Administración competente tendrá que tomar medidas conforme a las necesidades de la sequía. El agricultor ha plantado con normalidad, pero el desarrollo de la campaña dependerá de las precipitaciones.

–¿Cuáles son las claves para mantenerse como empresa líder en el sector con respecto a la exportación?

–La clave es la profesionalización en todos los eslabones de la cadena. Hace falta tener profesionales en todos los ámbitos: agricultores profesionales, técnicos profesionales, comerciales profesionales, profesionales de transporte y una distribución que sea también profesional. Con eso se es líder y se consigue mantenerse en la cúspide.