Abre la Riders Academy de Fortnite

Movistar Riders, junto a Movistar inaugura “Movistar Riders Academy de Fortnite”, que abre su fase de inscripción hasta el próximo 17 de diciembre en la web https://fortnite.movistarridersacademy.gg. La Academia está abierta para todos los fans de todas las edades de Fortnite, un videojuego revolucionario con más de 350 millones de jugadores registrados en el mundo, que quieran aprender las claves para poder mejorar su rendimiento, independientemente de su nivel de inicio, remarcando al mismo tiempo la importancia de un uso responsable y seguro de los medios digitales.

Contará con un equipo de excepción: Jorge Sainz, director deportivo de Movistar Riders, dirigirá la nueva academia, y Pol Domínguez “Suja” y Ricardo Sánchez “Bazattak”, jugadores consagrados, formarán parte del equipo docente y supervisarán todas las inscripciones e impartirán contenidos didácticos a todos los participantes.

Movistar Riders Academy de Fortnite es un nuevo paso en el compromiso de Movistar y Movistar Riders, club de eSports creado para contribuir al desarrollo de los deportes electrónicos y que, ahora, con este nuevo proyecto, busca impulsar la formación a todos los niveles de este videojuego, no sólo desde el punto de vista competitivo, sino también promoviendo el conocimiento y el buen uso de las tecnologías, ofreciendo a los alumnos herramientas y técnicas para aumentar sus habilidades de comunicación, trabajo en equipo y tolerancia a la frustración, entre otros aspectos esenciales para su crecimiento personal.

Entre los materiales de formación que recibirán los alumnos para cubrir estas temáticas se encuentran vídeos de formación creados en exclusiva por “Suja” y “Bazattak” y que serán compartidos a través de Discord y también en Movistar+, a través de la Living App de Fortnite, disponible en la sección “Apps” del menú, para todos los clientes con Desco UHD, y también Tryouts, encuentros competitivos donde se pondrán a prueba los conocimientos obtenidos con los vídeos. La persona que más puntos acumule en los diferentes tryouts realizará un AMA (Ask Me Anything) con toda la comunidad. Serán retransmitidos en los canales de “Suja” y “Bazattak” así como en los de Movistar Riders.