Logístiko, premio en la South Summit

La startup malagueña Logístiko, empresa acelerada en ‘La Farola’ de Andalucía Open Future, ha sido premiada en la novena edición del South Summit, considerado el evento de emprendimiento más importante del sur de Europa. Este año la iniciativa de apoyo a startups impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica, junto a los ayuntamientos de Málaga, Almería y Córdoba, ha contado con una representación de 18 empresas procedentes de diferentes provincias andaluzas.

Logístiko ha sido reconocida en la ‘Startup Competition’ en la categoría de Mobility y Smart Cities por su innovadora solución logística basada en tecnología SaaS dirigida a empresas de distribución o reparto de última milla. Se trata de uno de los contenidos más conocidos de South Summit en la que han participado más de 3.800 empresas. De las 100 finalistas, el 64% son de origen internacional, y dos son startups aceleradas por Andalucía Open Future, la premiada Logístiko e Iovi. Esta empresa, finalista en la competición Industry 4.0, es una startup especializada en sistemas de visión artificial inteligente y fue acelerada en El Cubo (Sevilla). Su innovación se aplica en diversos ámbitos como el análisis de movimientos de personas, la industria 4.0 y el sector agroalimentario.

En este evento, también se ha celebrado la batalla de pitches de la red Open Future (Pitch Battle), donde Andalucía Open Future ha estado representada de la mano de la startup Datacasas. Esta empresa (impulsada en La Farola), está centrada en el sector proptech y utiliza los datos y emociones para vender propiedades de obra nueva a través de una plataforma online.

Además, la startup almeriense acelerada en El Cable, Twenix, destacada en el sector e-learning con su propuesta para ayudar a las empresas a mejorar la comunicación en inglés a través de planes de aprendizaje dinámicos y personalizados, participó en la mesa redonda ‘Lifelearn Mindset: The Future of Ed-tech in Reskilling and Upskilling Employees’.

En este encuentro, al que acuden emprendedores tecnológicos e inversores de referencia tanto a nivel nacional como internacional, han participado también otras startups de la iniciativa como Afeedme, Vyootrip, Tutrocito, Zecurebuy, Talentjam, Ok Located, Froged, Grupo Mox, OWO Games, Clavit, MyKeys, Dsruptive, Solum y Open Webinars. Algunas han podido participar en el Marketplace del evento durante los tres días gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y Telefónica.