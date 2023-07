Movistar Plus+, la cima del entretenimiento

Movistar potencia su propuesta televisiva de entretenimiento, ficción y deporte con el relanzamiento de Movistar Plus+, que a partir del 1 de agosto ofrecerá un nuevo y reforzado servicio de televisión que estará disponible para los clientes de miMovistar y que, además, se abrirá a todo el público, sea cual sea su operador, en modalidad de OTT.

La nueva programación abarca una amplia variedad de contenido exclusivo y de calidad. De este modo, la operadora refuerza su oferta televisiva con una propuesta de valor pionera, que agrupa diferentes contenidos capaces de cubrir las diversas necesidades y gustos de clientes y hogares, y que se posiciona como una oferta única y diferencial al reunir deporte, la ficción y el entretenimiento, mediante una variada gama de programas y documentales.

Este relanzamiento comprende la incorporación de nuevos canales, con el canal lineal Movistar Plus+ (dial 7) como eje de la nueva oferta de televisión y cadena insignia que concentrará el contenido más relevante de la plataforma, incluidas todas las novedades de ficción, programas, música, documentales y citas clave de competiciones deportivas.

Sobre este canal bandera de la plataforma, se crean cuatro canales temáticos originales: Cine, Series, Música y Documentales. También se incorporan a la oferta Originales y un canal pop-up cada mes, además de Vamos, Ellas Vamos, un canal de La Resistencia 24 horas, autonómicas y todas las cadenas presentes en la TDT.

Los actuales clientes de miMovistar que ya cuenten con el paquete MovistarPlus Esencial verán su programación reforzada y actualizada de manera automática para evolucionar a este nuevo servicio, sin necesidad de hacer nada, por el mismo precio (11 euros) y con la posibilidad de acceder a otros paquetes premium con todo el fútbol o la mejor ficción televisiva.

Asimismo, cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial puede contratar el nuevo servicio Movistar Plus+ por 11 euros al mes a través de los canales habituales Movistar (tiendas, 1004 y movistar.es). El resto de clientes, sea cual sea su operador, también podrá contratar Movistar Plus+, por 14 euros al mes y en modalidad OTT (streaming vía APP a través de www.movistarplus.es).experiencia completa

Los clientes que contraten Movistar Plus+ contarán con las funcionalidades de la televisión de Movistar que optimizan la experiencia de usuario, como la posibilidad de rebobinar, adaptar la visualización de los contenidos a los horarios, la disponibilidad también en el móvil, en cualquier televisor o dispositivo o el poder recuperar a la carta los contenidos emitidos en cualquier canal en los últimos siete días.

En coincidencia con el lanzamiento de Movistar Plus+, Movistar también mejora su oferta de comunicaciones miMovistar de manera automática, igualmente desde el próximo 1 de agosto.