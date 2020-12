Movistar lanza la auto activación de SIM

Movistar ha lanzado un nuevo proceso de auto activación que permite al cliente adquirir una tarjeta SIM en un punto de venta y realizar el alta en el momento que más le convenga, cuando y donde quiera, evitando esperar en la tienda mientras se realiza el proceso de activación. Además, permite que pueda adquirirse como un regalo, dado que el comprador de la SIM no tiene que ser el futuro titular de la línea. Además de adquirir la tarjeta SIM en la tienda Movistar, a partir del 15 de diciembre se puede obtener a través de la web de Movistar y en el 1004.

Movistar es el primer operador de red que dispone de este modelo de auto activación que no necesita intermediarios, orientado a todos los clientes que quieren controlar su gasto y consumo y especialmente para todos aquellos que buscan una primera línea móvil con control del gasto, los que necesitan una línea básica para estar en contacto con sus familiares o buscan una línea temporal para hablar y navegar durante su estancia en España. También es útil para los que necesitan una línea temporalmente y no quieran dar su línea particular, por ejemplo compra-venta de casas, alquileres, etc. O para usos adicionales como alarmas o compartición de datos en MIFi.

Con este modelo el proceso para activar la tarjeta prepago es muy sencillo: Primero, el cliente compra la tarjeta SIM con saldo de 10 euros. En el ticket de compra encontrará un código de activación (en el caso de movistar.es y 1004 este código de activación vendrá en el albarán de envío). Después, el cliente tendrá que registrarse en www.movistar.es/activacion-prepago y seguir los pasos del nuevo proceso de activación y selección de la tarifa de prepago correspondiente. Las tarifas de prepago son sin permanencia, no incluyen compromiso de recarga e incluyen Roaming EEE y llamadas a más de 40 países desde 1,21 cts./min.

Por otro lado, para estas Navidades, Movistar lanza una promoción en las tarifas prepago que duplica los GB, tanto para altas como para renovaciones de tarifas, por el mismo precio. La oferta estará disponible desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero y tendrá una vigencia de 4 semanas. Así, la tarifa prepago 7GB pasa a tener 14 GB, la de 15GB dispondrá de 30 GB, y la de 25 GB pasará a tener 50 GB.