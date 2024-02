Movistar trae música y drones a Málaga

Movistar, patrocinador principal de la Copa del Rey de baloncesto que enfrenta a los 8 primeros clasificados de la primera vuelta de la Liga Endesa, también estará presente en el entretenimiento alrededor de esta competición que se celebrará en la ciudad de Málaga. Este año, la compañía ha querido llevar un show de drones que tomará el cielo de Málaga con coreografías relacionadas con la ciudad, el baloncesto y la marca Movistar. Será un espectáculo único para todos aquellos que acudan al Muelle Uno de la zona del puerto, el sábado 17 de febrero, después de las semifinales (a las 0h).

Desde mañana jueves, día 15, hasta el 18 de febrero, los aficionados podrán acudir a la Fan Zone Movistar, donde La Jaula Movistar contará con una pista de competición 3x3 y por primera vez, acogerá la Copa 3x3 de la liga indoor, en la que el equipo ganador conseguirá un billete para la Mts Streetball 3x3 Winter League Final en Serbia el próximo marzo. Además del 3x3, La Jaula llevará animación a Málaga de la mano del mago Adrián Lima, con un torneo de triples y mediante actividades para niños, entre otros reclamos.

En el pabellón, una temporada más estará disponible el Sofá Movistar. El jueves, Gorgoo de Team Heretics disfrutará de los dos partidos a pie de pista. El viernes y sábado, el Sofá Movistar será ocupado por los ganadores del Upgrade Movistar: 20 minutos antes del incio del partido, se anunciará por magafonía del pabellón el/la afortunado/a que cambiará su asiento por vivir la experiencia a pie de pista desde el Sofá Movistar.

El domingo, el duo musical Los del Río disfrutarán de la final desde el Sofá Movistar y entregarán el MVP Movistar, trofeo que se otorga al mejor jugador de la fase final, elegido por la afición y los medios acreditados.

El salto inicial tuvo lugar el pasado domingo, día 11, con el nuevo concepto de entretenimiento acb BEATS, impulsado por la acb y Never Say Never (NSN) y patrocinado por Movistar, que trajo a la Copa del Rey un show completo de Lola Índigo. La artista andaluza actuó en el Martín Carpena, dando inicio a la Copa del Rey.

Además, por primera vez, Movistar y Endesa se unen para acercar la música a los aficionados del baloncesto, dentro y fuera del pabellón, con dos actuaciones. La primera, el sábado 17, con la actuación en el Martín Carpena del grupo La La Love You, y la segunda será el domingo 18 con la actuación en el Martín Carpena de DJ Nano y la performance de Pablo Méndez, que animará la Fan Zone Movistar.