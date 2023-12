Telefónica participa en un laboratorio holeográfico con 5G pionero en España

Telefónica y la Universitat Politècnica de València (UPV) -a través de su Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM)- con la colaboración de Nokia han puesto en marcha el primer laboratorio de España para el desarrollo y prueba de casos de uso de holografía basados en comunicaciones 5G, incluida la banda de milimétricas de 26 GHz.

Así, esta iniciativa se convierte en uno de los principales bancos de pruebas españoles tanto para empresas privadas como entes públicos que deseen validar sus aplicaciones basadas en la nueva generación de telefonía móvil.

El laboratorio se enmarca en el plan UNICO I+D 5G que tiene como objetivo principal reforzar las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación entre Universidades y Empresas Tecnológicas para así favorecer la consolidación de España como líder en proyectos de innovación.

En concreto las tecnologías que se emplearán en el laboratorio para el desarrollo de los casos de uso son el 5G SA y NSA (5G Stand Alone y Non Stand Alone) en la banda de 26 GHz, que ofrece altas velocidades, gran capacidad y baja latencia para proporcionar la mejor experiencia 5G en zonas de tráfico intensivo, además de aplicar tecnologías de cloud; edge computing; network slicing y holografía. Para la puesta en marcha de este laboratorio, las actividades de Telefónica junto con la UPV y Nokia están orientadas a la optimización de la infraestructura y las prestaciones tanto de cloud como de edge computing que se apoyan sobre el 5G SA de 26 GHz.