Voluntarios Telefónica se moviliza en su nueva campaña de Navidad

Fomentar el ocio inclusivo, la socialización y la mejora de la autoestima de colectivos vulnerables, organizar actividades que para a ningún niño le falte su regalo de navidad o aportar alimentos y bienes de primera necesidad a familias vulnerables, son algunos de los objetivos de la Campaña de Navidad 2023 del Programa de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica. Este año, serán más de 1.500 voluntarios/as de Telefónica en España las que conectarán su solidaridad con los que más lo necesitan durante el periodo navideño. Fundación Telefónica beneficiará de este modo a alrededor de 27.000 personas organizando diferentes actividades junto con entidades sociales como Cooperación Internacional, Mensajeros de la Paz, Fundación Down Madrid, Fesbal o Fundación Inocente Inocente, entre otras. Una de las propuestas que no puede faltar cada a año es Una sonrisa por Navidad, la iniciativa de donación de regalos que continua adelante tras 8 años de éxitos y con la que más de 10.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad social recibirán un regalo por Navidad comprado por empleados de Telefónica, de la mano de la entidad Cooperación Internacional. Además, las tiendas Movistar se sumarán a la causa a través de sus empleados quienes difundirán la iniciativa entre los clientes y que participen con regalos infantiles de forma presencial u online. Como novedad este año, se pondrá en marcha durante la Campaña de Navidad, la 4º edición de la iniciativa Alimentando Solidaridad en la que los empleados de Telefónica podrán ceder sus cheques comida o realizar una donación.