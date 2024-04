‘Zonox’ gana Venture on The Road

La empresa “Zonox” se ha proclamado la ganadora en esta penúltima parada de Venture On The Road del 2024, que ha tenido lugar en la ciudad de Málaga. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups. Tras su cuarta parada en Donostia, el evento itinerante volvió a juntarse el pasado jueves 11 de abril en Málaga.

En esta edición, Venture on the Road mantiene los mismos objetivos: buscar los mejores proyectos de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentarlos ante inversores reales y generar un networking de calidad. En esta penúltima parada, que se celebró en la sede de Andalucía Open Future – La Farola, Venture On The Road Málaga contó con la colaboración del ecosistema local gracias a Andalucía Open Future, Andalucía Emprende, Lean Finance y Málaga Tech. Las cuatro startups finalistas fueron: Arca, la plataforma SaaS que permite ofrecer bienestar económico a los empleados, haciendo accesible el plan de pensiones de empleo a cualquier tipo de empresa; AMALia, una IA integrada en WhatsApp, disponible en múltiples idiomas y capaz de ayudarte a disfrutar de un turismo más auténtico, sostenible y personalizado, ofreciendo planes, actividades y eventos de la ciudad; Prosf, la HR-Tech basada en datos que monitoriza el mercado laboral para ayudar tanto a profesionales a medir su valor en el mercado, como a empresas a evaluarse de forma objetiva el salario de sus empleados; Zonox: comparador de tarifas de luz capaz de cruzar en tiempo real hábitos de consumo con toda la oferta del mercado actualizada.

En el acto en Málaga, Laura Martínez, emprendedora y mentora de SeedRocket, participó con una ponencia titulada: “De Startup a Scale Up: experiencia de una década”, en la que habló sobre la evolución de The Hotels Network desde que comenzó como una startup hace diez años, hasta convertirse en una empresa en pleno desarrollo y crecimiento a día de hoy.

“Zonox”, el proyecto ganador de Venture on the Road en Málaga, ya tiene su plaza asegurado en la final nacional que se celebrará en el mes de junio de 2024 en Madrid, junto a las otras startups ganadores del resto de las paradas. Además, se unirá al programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los expertos de la propia plataforma; también tendrán acceso gratuito a horas de formación y de estrategia de negocio por parte del equipo; así como acceso prioritario a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.