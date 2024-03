10 museos españoles e internacionales que puedes visitar de forma virtual

Las tecnologías tienen aspectos negativos, pero también muchas cosas buenas. Una de ellas es el poder tener el mundo al alcance de la mano, lo que incluye también los museos de diferentes partes del mundo. En los últimos años (y especialmente durante la pandemia), muchos museos tanto de España como fuera del país habilitaron visitas virtuales, que permiten abrir una ventana desde la que disfrutar sus obras incluso a miles de kilómetros de distancia.

Museo Arqueológico Nacional

En la visita virtual del Museo Arqueológico Nacional se puede realizar un paseo por la historia y las salas de este museo ubicado en Madrid. Cuenta con la opción de hacer un recorrido libre o de seguir los recorridos temáticos, como la 'Arqueología de la muerte' o el 'Museo en femenino'.

Museo Thyssen-Bornemisza

Otro de los museos radicados en Madrid que cuenta con visita virtual 360º es el Museo Thyssen-Bornemisza. A través de la pantalla se puede recorrer el museo tanto en una visita libre como siguiendo un tour de bienvenida, viendo las obras de la exposición permanente y de la Colección de Carmen Thyssen. Aunque también cuenta con otras visitas, como una exposición sobre el pintor británico Lucian Freud o las vanguardias de arte ucranianas entre 1900 y 1930.

Museo del Prado

Otro de los museos más conocidos y visitados de España, el Museo del Prado también ofrece visitas virtuales. Sin embargo, al contrario que el resto de museos de la lista, las visitas virtuales del Museo del Prado son de pago y cuestan entre 2 euros (para Amigos del Museo) y 2,5 euros.

Museo de la Alhambra

En Andalucía, el Museo de la Alhambra puede visitarse a través de una pantalla en su vídeo de 360º. El video permite girar la imagen en todas las direcciones con el cursor.

Museo Guggenheim

Tampoco hace falta viajar hasta Bilbao para visitar su Museo Guggenheim. Desde su página web ofrecen una serie de visitas virtuales centradas en las exposiciones sobre artistas como Yayoi Kusama, Picasso, Gego o Lynette Yiandom-Boakye.

Galería de los Uffizi

En Italia, uno de los museos que ofrece visitas de este estilo es la Galería de los Uffizi, donde se encuentran obras como el 'Nacimiento de Venus' de Botticelli o 'Judit Decapitando a Holofernes' de Artemisia Gentileschi. Se trata de una visita más limitada, pero se pueden recorrer sus pasillos principales, que también se encuentran llenos de pinturas y estatuas.

Museo del Louvre

El Museo del Louvre también cuenta con una serie de visitas virtuales, que tocan diversos temas y pueden realizarse en francés. Entre las visitas actuales se encuentran 'The advent of the artist', 'Power Plays' o 'Founding Myths: from Hercules to Darth Vader', entre otras.

Museos Vaticanos

Las visitas virtuales de 360º de Los Museos Vaticanos incluyen el paso a las Salas de Rafael, la Capilla Sixtina o visitas temáticas, como 'Profane Museum', todo sin viajar en avión.

British Museum

Otro que no puede faltar en esta lista es el British Museum. En el caso de sus visitas virtuales se realizan en colaboración con Google Arts & Culture, que permite explorar tanto las zonas exteriores del edificio como su interior a golpe de click.

Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Corea del Sur

El Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Corea del Sur permite viajar a la localidad de Gwacheon, al norte del país. En el museo, y su visita virtual, se pueden admirar obras de autores como Nam June Paik y su videoescultura 'Dadaikseon' ('The More, The Better'), entre muchas otras.