Análisis: Pulsera inteligente Mi Smart Band 6 de Xiaomi

La Mi Smart Band es una de las pulseras inteligentes más populares del mercado y también uno de los productos más exitosos del catálogo de Xiaomi. Su última versión, la Mi Smart Band 6, destaca con respecto a su predecesora por el considerable aumento de la pantalla y la incorporación de un sensor para detectar la saturación de oxígeno en sangre.

Otro de los puntos notables es la ampliación del catálogo de actividades físicas que permite monitorizar (hasta 30, aunque no todas se pueden llevar instaladas a la vez en la pulsera; ni falta que hace, porque serán pocos los que se ejerciten a diario con 30 deportes diferentes). Sin embargo, la batería es la misma que la de la Mi Smart Band 5 y sigue sin admitir asistentes virtuales y sin contar con GPS, por lo que hay que llevar el móvil encima sí o sí.

Pantalla

Es sin duda una de las grandes mejoras con respecto a la versión anterior. La pantalla de la Mi Smart Band 6 tiene 1,56 pulgadas, es decir, en torno a un 50% más de área de visualización que la Mi Smart Band 5. La resolución también aumenta, de 126 x 294 píxeles a 152 x 486 píxeles.

Aunque no dispone de la opción de brillo automático, con los ajustes predeterminados se ve bastante bien en casi cualquier entorno lumínico. No tiene botones físicos, así que todo se hace desde la pantalla, que ofrece respuestas rápidas y precisas.

Aplicaciones Xiaomi

Para personalizar, configurar y, en definitiva, usar la Mi Smart Band 6 disponemos de dos aplicaciones: por un lado, Mi Fit (la app de salud y ejercicio físico de Xiaomi; sirve para más cosas, pero tampoco es cuestión de extenderse aquí) y, por otro, Xiaomi Wear, que merece la pena no solo por las opciones de personalización sino por la información que ofrece.

En Xiaomi Wear el usuario dispone de un catálogo casi infinito de posibilidades para la pantalla de la pulsera e incluso es posible escoger una imagen propia para ello. Algunas de las pantallas que ofrece la aplicación cuentan con widgets interactivos y al pulsar sobre los iconos podemos acceder directamente al tiempo, la frecuencia cardíaca…

Además de las opciones de personalización, las actualizaciones de software y los ajustes de funciones adicionales, en Xiaomi Wear se muestra también la información sobre nuestra salud y estado físico recopilada por la pulsera y datos de nuestros entrenamientos.

Pero si queremos configurar dichos entrenamientos debemos hacerlo desde Mi Fit, lo mismo que si deseamos añadir accesos directos en la pulsera y establecer el orden en el que queremos que los muestre. Es un poco confuso tener que usar dos aplicaciones para acceder a todas las funcionalidades de la Mi Smart Band 6, pero habrá usuarios que con una u otra tendrán todo lo que necesitan y no deberán abrir las dos. Cuestión de gustos y de comodidad.

Aplicaciones en la pulsera

Las aplicaciones preinstaladas son las únicas que hay disponibles, no podemos añadir otras a la pulsera. Tenemos estado, PAI, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, notificaciones, entrenamiento, actividades, estrés, respiración, recordatorio de evento, alarma, tiempo, música, hacer una foto, reloj mundial, cronómetro, temporizador, encontrar teléfono, ciclo femenino y configuración.

Salud

En este apartado tenemos en primer lugar la frecuencia cardíaca, que podemos configurar para que la detecte automáticamente con el intervalo de tiempo que deseemos o hacerlo de forma manual. También es posible activar que controle nuestras pulsaciones mientras hacemos ejercicio, además de las alertas de ritmo alto y bajo. El sensor funciona bastante bien.

En cuanto a la medición de oxígeno en sangre, durante el día hay que activarlo manualmente. Por la noche, si lo configuramos en Mi Fit, sí puede medirlo de forma continuada. Ya que hablamos de la noche, la pulsera mide la calidad y la cantidad del sueño de forma automática y con resultados acertados, no sólo del sueño nocturno sino también de las siestas durante el día.

Por lo que se refiere al estrés, la pulsera mide nuestra tensión para establecer si estamos o no estresados y, por lo que hemos probado, también es bastante preciso. Si detecta que nos subimos por las paredes, nos recomendará que hagamos uso de los ejercicios de respiración incluidos en la pulsera.

Todas estas métricas se combinan en la estadística PAI, ya presente en otros dispositivos de Xiaomi, que es una especie de gamificación de la salud para animar a los usuarios a cuidarse. Si somos activos, hacemos ejercicio y nuestros parámetros fisiológicos son decentes, ganaremos puntos PAI.

Incluye un apartado de "salud femenina" con registros y recordatorios del ciclo menstrual y fases de ovulación.

Deporte

La pulsera permite monitorizar 30 modos deportivos (más abajo está la lista completa) y podemos llevar instalados 11 (se pueden cambiar unos por otros, claro). Además, detecta seis automáticamente (correr al aire libre, cinta de correr, máquina de remo, elíptica, caminata y ciclismo). La medición de rutas, la distancia recorrida, los pasos, el ritmo cardíaco, la altitud… es muy acertada y tras el ejercicio genera un informe muy completo.

Desde la pulsera podemos también controlar el reproductor de música si estamos haciendo ejercicio, pero para ello, como para registrar la ruta, debemos llevar el móvil a mano porque, como decíamos al principio, la pulsera no tiene GPS.

Otras funciones

La Mi Smart Band permite recibir notificaciones y llamadas, pero no responderlas. Como también hemos dicho más arriba, no tiene asistente virtual y para la mayoría de funciones es indispensable tener el móvil a mano. En este aspecto no se ha mejorado demasiado con respecto a su predecesora.

Por lo que respecta a la batería, es la misma que la de la Mi Smart Band 5, pero al tener aquí mayor pantalla y más funcionalidades, evidentemente no aguanta lo mismo. Si le damos un uso intensivo la carga no pasa de los cinco días, que para muchos usuarios será más que razonable, pero para otros quizás no tanto. Se carga, por cierto, en unas dos horas (con carga magnética).

¿Merece la pena?

Para quienes ya tengan la Mi Smart Band 5, esta Mi Smart Band 6 solamente les ofrece como mejoras una pantalla de mayor tamaño y el sensor del oxígeno en sangre, por lo que nuestra recomendación es que esperen a la siguiente versión para renovarla.

Para quienes no tengan ninguna pulsera inteligente y quieran hacerse con una, el dispositivo de Xiaomi es una de las mejores opciones en el mercado por su relación calidad-precio. Eso sí, tengan presente que no es un reloj inteligente: es un complemento para el teléfono con unas funcionalidades concretas, como hemos repasado.

(*El dispositivo fue cedido por Xiaomi para una prueba de 15 días)