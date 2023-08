Análisis: TicWatch Pro 5, un reloj que lo hace todo

Mobvoi no es quizás una marca demasiado conocida en nuestro país, pero poco a poco se va abriendo hueco en el mercado español gracias a su interesante catálogo de relojes, los TicWatch. Smartwatches muy completos que se mueven en el rango de la gama media-alta, con diversas opciones de precio y funcionalidades. Nosotros hemos podido probar el más potente y el último que ha lanzado la firma asiática, el TicWatch Pro 5.

El titular de este análisis no es exagerado. Este reloj lo hace prácticamente todo y cuenta con casi todas las opciones y funciones que puede esperar el usuario más exigente. Eso, obviamente, tiene un precio y por eso queríamos empezar por ahí. Por mucho que los productos similares al TicWatch Pro 5 de marcas más populares sean mucho más caros, sigue costando más de 300 euros y no todo el mundo quiere o necesita todo lo que este reloj ofrece, por eso no está de más apuntarlo (sí, ya sabemos que lo mismo puede decirse de los teléfonos de más de mil euros...).

Otra recomendación: dediquen un tiempo a familiarizarse con todas las funciones del reloj. No porque tenga una curva de aprendizaje empinada (no es el caso: es muy fácil de usar), sino porque son, insistimos, tantas las cosas que se pueden hacer con él que es mejor aprovecharlo al máximo.

Antes de pasar a aspectos clave en un smartwatch como salud, ejercicio físico o conectividad con el smartphone, repasaremos algunas de sus especificaciones, empezando por el diseño.

Diseño

Según admite la propia Mobvoi, en torno al 80% de los usuarios de sus TicWatch son hombres, y eso se nota en el diseño de este TicWatch Pro 5, decididamente masculino, por mucho que su esfera se pueda personalizar (hay más de un millar de posibilidades, tanto gratuitas como de pago, a través de la app incluida Timeshow) y la correa, cambiada por una más colorida.

Es un reloj de buen tamaño (48 milímetros de diámetro) y peso (44,3 gramos, sin la correa) que, sin ser incómodo, sorprenderá a los acostumbrados a pulseras o relojes ligeros o a no llevar nada en la muñeca.

Su construcción es muy sólida (acero inoxidable, aluminio serie 7000 y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio), lleva protección Corning Gorilla Glass y hasta certificación del ejército estadounidense MIL-STD 810H, lo que según la marca garantiza su resistencia frente a un amplio catálogo de fenómenos adversos (lluvia, arena, hielo, golpes, vibraciones...). Es sumergible y apto incluso para natación en aguas abiertas, porque aguanta hasta cinco atmósferas de presión.

En un lateral lleva un botón y una corona funcional que se puede tanto pulsar como girar. Si la giramos, podremos navegar entre aplicaciones o controlar el volumen, por ejemplo; al pulsarla, se puede acceder a la esfera principal y también a aplicaciones.

Procesador, batería, sistema operativo

El TicWatch Pro 5 lleva como procesador la plataforma portátil Snapdragon W5+ Gen 1 y la última edición del sistema operativo de Google, Wear OS 3.5, por lo que es compatible con las principales aplicaciones de la tecnológica (por el momento, no el Asistente), algunas de ellas preinstaladas en el reloj y otras disponibles en la Play Store. También hay otras muchas apps de otros desarrolladores compatibles que se pueden descargar desde esa misma Play Store.

El emparejamiento con el teléfono se realiza a través de la aplicación Mobvoi Health, desde donde podremos configurar distintos aspectos del reloj, así como seguir nuestra actividad física y nuestro estado de salud, entre otras opciones.

El reloj cuenta con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, Bluetooth 5.2, NFC (para pagos con Google Wallet), altavoz, micrófono, vibración, barómetro, brújula, GPS (es compatible también con Beidou, Glonass, Galileo y QZSS), acelerómetro y giróscopo, además de sensor de ritmo cardíaco HD PPG, SpO2, de temperatura corporal o detector para saber si lo llevamos puesto o no.

Por lo que se refiere a la batería, lleva una celda de 628 mAh cuya duración puede llegar a las 80 horas (dependiendo del tipo de uso, claro) con el modo inteligente activado y hasta los 45 días con el modo esencial (más adelante explicamos en qué consiste). Además, su carga rápida permite llenar la batería al 65% con media hora enchufado por medio del cable incluido (con los habituales pines magnéticos).

La doble pantalla

Como otros modelos anteriores de Mobvoi, también este TicWatch Pro 5 apuesta por una doble pantalla o esfera, una del tipo habitual en un reloj inteligente (en este caso, Amoled de 1,43 pulgadas, resolución 466x466 y 326 ppi) y una segunda LCD de bajo consumo.

La primera tiene una regulación automática del brillo que funciona bastante bien y se ve a la perfección en cualquier entorno, con colores vivos y contenido bien definido. Además, la respuesta táctil es muy buena.

Si hablamos de esa segunda pantalla, incluye hasta una veintena de iconos con multitud de información (sin necesidad de tocar el reloj) y, girando la corona, pero sin activar la pantalla principal, puede mostrar una tarjeta con lo básico (fecha, hora, pasos, batería, última frecuencia cardíaca…), además de otras con medición de las pulsaciones, del oxígeno en sangre, calorías consumidas o brújula.

Si nos ponemos a hacer ejercicio, esa pantalla de bajo consumo cambia automáticamente al modo TicExercise para mostrar datos relacionados para monitorizar la actividad.

Esta pantalla viene por defecto seleccionada como opción para pantalla siempre encendida (activable al mover la muñeca) y es obviamente lo recomendable si queremos optimizar el consumo de energía (se puede escoger la Amoled si se prefiere). Hay 18 colores disponibles para la retroiluminación de esta pantalla.

En el caso de hacer ejercicio, estos colores dejan de ser una opción estética para tener una funcionalidad: esa luz cambia con el ritmo cardíaco, del azul al rojo, para indicar la fase de actividad en la que nos encontremos y, llegado el caso, avisarnos si alcanzamos un ritmo cardíaco peligroso.

Modo esencial

Por defecto, el reloj trae activado lo que la marca llama modo inteligente, esto es, el paso automático de la pantalla Amoled a la de bajo consumo y de ahí al modo esencial, en determinadas circunstancias que podemos configurar (un horario concreto, cuando se alcanza un determinado porcentaje mínimo de batería) o activándolo manualmente.

Cuando el reloj entra en ese modo esencial, apaga todos los sensores, la pantalla Amoled y, en general, todo lo que consume demasiada energía, con la idea de que podamos seguir usando lo mínimo imprescindible.

Ese modo es compatible con la medición de parámetros de salud como la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el estrés, el sueño o la actividad diaria en general. Además, podemos añadir el modo de ir a la cama, alarma o brújula, por ejemplo.

Conectividad con el teléfono

Como decíamos al principio, el reloj se sincroniza con el teléfono y configura con la aplicación Mobvoi Health, desde donde se pueden monitorizar los parámetros de salud y la actividad deportiva, así como personalizar algunos detalles del reloj, así como instalar esferas.

En general, el TicWatch Pro 5 funciona no solo como una perfecta extensión del teléfono, sino casi como un sustituto. Se pueden recibir y responder notificaciones en las principales aplicaciones (ya sea a través de respuestas rápidas o con el teclado que incluye), controlar aplicaciones de reproducción multimedia, la cámara del móvil, pagar con Google Wallet (lleva NFC) y hasta hablar por teléfono, porque cuenta con un altavoz y un micrófono más que decentes.

Actividad física

Ya hemos ido desgranando a lo largo del texto algunas de las funcionalidades de este smartwatch relacionadas con el ejercicio, así que baste añadir que es capaz de registrar más de 100 modalidades de ejercicio (incluida natación en aguas abiertas) que monitoriza a la perfección gracias a sus múltiples sensores y a un GPS que se recalibra constantemente.

Así, realiza un registro adecuado de pasos, distancia recorrida (y, como curiosidad, hasta las escaleras subidas), entre otros muchos elementos. Y para los que gusten de perderse por rutas poco transitadas, el mencionado GPS, la brújula y, llegado el caso, Google Maps, evitarán que se pierdan.

Salud y sueño

También de este apartado hemos mencionado ya bastantes detalles, pero no que podemos establecer si queremos una monitorización del ritmo cardíaco durante las 24 horas y, además, indicar si queremos que lo haga cada diez minutos o en tiempo real, cada pocos segundos. Es capaz también de detectar arritmias cardíacas y latidos irregulares (esto podemos medirlo de forma automática o manual).

Lo mismo se puede decir de la medición del oxígeno en sangre o el nivel de estrés, entre otros de los parámetros que registra y sobre los que nos avisa si detecta anomalías.

A todo esto se suma una interesante posibilidad, la medición rápida, para saber de una vez, con un toque y en 90 segundos, los datos de cinco métricas básicas: ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, nivel de estrés y salud cardiovascular.

Uno (otro más) de los aspectos destacados TicWatch Pro 5 es la monitorización del sueño. Distingue entre sueño regular y siesta y puede registrar las distintas etapas (sueño de vigilia, luz, sueño profundo y REM), además de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria y temperatura corporal.

A partir de ahí evalúa (con nuestra ayuda) la calidad de nuestro sueño y nos ayuda a mejorarla, en caso de que lo necesitemos, con consejos y recomendaciones.

En la aplicación Mobvoi Health, si pulsamos en la sección de sueño y, ahí, en empezar a dormir, podemos seleccionar nuestra música favorita para conciliar el sueño o escoger una colección de las que nos ofrece la propia app.

En resumen

Aunque largo y exhaustivo, este análisis no recoge todas las posibilidades que ofrece el TicWatch 5 Pro. Un reloj muy potente, completo y versátil que satisfará a cualquier tipo de usuario, sobre todo a los más exigentes.

Aconsejable casi para cualquiera (sea hombre o mujer, más allá del diseño masculino del que hablábamos al inicio), sin duda sacarán mejor provecho de él quienes realicen actividad física con frecuencia (de cualquier tipo, también profesional) y los que busquen llevar prácticamente el smartphone en la muñeca.

(*El dispositivo fue cedido por Mobvoi para su prueba)