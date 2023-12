La Comisión Europea abre un expediente contra X (Twitter) por la propagación de bulos

La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de un expediente sancionador contra la red social X (antes Twitter) por violar las obligaciones de la nueva Ley de Servicios Digitales europea (DSA, por sus siglas en inglés), en especial en lo que se refiere a las medidas que debía tomar para detectar y contener la propagación de bulos y por sospechas de fraude en la interfaz para verificar las insignias azules para cuentas verificadas.

"Cuanto mayor sea el riesgo que representan las grandes plataformas para nuestra sociedad, más específicos serán los requisitos de la DSA. Las pruebas que tenemos son suficientes para iniciar un procedimiento", ha advertido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Se abre ahora un periodo sin plazo determinado para que Bruselas lleve a cabo una investigación detallada, por ejemplo enviando más requerimientos a la compañía de información o realizando inspecciones, de acuerdo al marco previsto por la legislación comunitaria.

Entretanto, los servicios comunitarios podrán ya tomar medidas provisionales, explorar las eventuales medidas de corrección que ofrezca la compañía o continuar con el proceso de incumplimiento que lleve a una sanción económica.

Primer expediente

Esta es la primera vez que la Comisión Europea abre un expediente sancionador por incumplimiento de la nueva ley de servicios digitales desde que entró en vigor.

Bruselas decidió abrir el procedimiento de infracción después de haber analizado la respuesta que le proporcionó X cuando le pidió información sobre las medidas que estaba llevando a cabo para eliminar el contenido terrorista que según la Comisión estaba promoviendo después del ataque de Hamás a Israel.

La ley de servicios digitales obliga a las grandes plataformas a evaluar anualmente el riesgo que pueden causar a la sociedad, teniendo en cuenta aspectos como el contenido que recomiendan a sus usuarios, la publicidad que les muestran o la manipulación intencionada que puedan promover cuentas no verificadas.

Una vez detectado, tienen que eliminar rápidamente el contenido ilegal y la propagación de información falsa y avisar en la mayor brevedad posible de su eliminación a las personas que han publicado el contenido, dándoles la posibilidad de apelar.

Transparencia

Uno de los principales objetivos de la normativa es obligar a las plataformas a ser más transparentes en el diseño de los algoritmos que determinan el contenido que ven los usuarios, de tal manera que se evite su manipulación. En este sentido, las empresas deben proporcionar información a las autoridades y a investigadores independientes sobre el diseño de los algoritmos o crear un repositorio anual con los anuncios que han mostrado en las plataformas.

La ley de servicios digitales no establece ningún límite temporal para concluir la investigación, que según la Comisión no prejuzga el resultado de la misma. No obstante, Bruselas podrá adoptar medidas cautelares contra X si lo considera necesario.