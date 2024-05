Elon Musk recauda 5.500 millones de euros para proyectos de su compañía de inteligencia artificial xAI

El empresario Elon Musk ha recaudado 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) para la financiación de proyectos de su compañía xAI, una compañía de inteligencia artificial (IA) cuyo propósito es "comprender la verdadera naturaleza del universo".

El objetivo de la recaudación, ha informado la empresa a través de un comunicado en su página web, es llevar los primeros productos de la start-up al mercado, construir infraestructura avanzada y acelerar la investigación y el desarrollo de tecnologías futuras.

La empresa de IA de Musk fue presentada por el multimillonario en julio del año pasado como una rival de OpenAI, Google, Anthropic o Microsoft y por el momento ha presentado Grok, una versión supuestamente más avanzada de ChatGPT, que está disponible a través de la red social X (antes Twitter) para suscriptores de pago.

La financiación de esta ronda provino de varias fuentes, según xAI, incluidos Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Fidelity Management & Research Company y el príncipe de Arabia Saudí Al Waleed bin Talal.

A través de su perfil en la red social X, el propio Elon Musk ha precisado que la valoración previa de la empresa era de 18.000 millones de dólares (16.593 millones de euros).

Apologies for my typo, pre-money was $18B