España, entre los países más avanzados en formación en ciberseguridad

Los esfuerzos por impulsar políticas que aumenten las habilidades de los ciudadanos europeos en materia de ciberseguridad se han centrado hasta ahora más en la tecnología que en las personas, según un informe publicado por la Universidad Aalto de Helsinki (Finlandia), sobre las Habilidades de los ciudadanos cibernéticos y su desarrollo en la Unión Europea.

El estudio, que forma parte de la iniciativa Cyber Citizen de la UE, detalla los conocimientos y prácticas de seguridad cibernética en cada Estado miembro y deja claro que existen diferentes grados de formación en cada uno de ellos.

También constata que no existe actualmente un único modelo de aprendizaje o práctica común y recomienda aplicar un enfoque unificado en toda Europa. Así lo reconoce Jarno Limnéll, catedrático en ciberseguridad por la Universidad de Aalto y director de la iniciativa Ciber Ciudadano, que compara este modelo formativo con el que se emplea para aprender a conducir.

"La ciberseguridad de un ciudadano depende de sus conocimientos, habilidades y actitudes. No basta con dominar la tecnología para ser ciberseguro. Incluso en el tráfico, saber conducir un coche no basta para estar seguro; también hay que conocer las normas y las condiciones de la vía, además de estar atento a los demás usuarios de la carretera. Las cibercapacidades ciudadanas no sólo son necesarias para una vida cotidiana fluida y segura, sino que también son esenciales para la seguridad y el éxito económico de la UE en su conjunto", concluye el investigador.

España

España ha alcanzado un alto desarrollo de su cultura de ciberseguridad en los últimos años y se ha logrado una mayor concienciación en ciberseguridad y formación en todos los ámbitos de la sociedad, según este informe, que sitúa a nuestro país entre los más avanzados en la materia.

En nuestro país, existen planes para aumentar la educación en ciberseguridad en las escuelas, que se adaptan a los diferentes niveles educativos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) tiene como objetivo reforzar la confianza digital, la ciberseguridad y la resiliencia en los entornos públicos y privados. El lema estratégico 2021-2025 de Incibe, De miles a millones, esboza la ambición de España de llegar a más ciudadanos y empresas.

La diversidad de proyectos y prácticas en toda la UE significa que hay algo que aprender de cada rincón de Europa. El estudio de la Universidad Aalto también constata grandes diferencias entre los estados, en cuanto a mentalidad, formación y capacitación de sus ciudadanos.

De hecho, y a pesar de que la ciberseguridad es una amenaza transnacional, actualmente no existe un modelo conjunto para el aprendizaje o la práctica común de la ciberseguridad en la UE, llega a reconocer. Los investigadores también han descubierto que las "habilidades cibernéticas" se han centrado tradicionalmente en gran medida en la tecnología. Por ello, proponen actualizar su comprensión, para que se centren más en las personas.

Cyber Citizen

La iniciativa Cyber Citizen tiene como objetivos desarrollar un modelo común y compartido para el aprendizaje y desarrollo de habilidades de los ciberciudadanos en toda la UE, además de diseñar un modelo europeo para el aprendizaje de la ciberseguridad, fortalecer la ciberseguridad europea y generar prácticas comunes.

La próxima etapa de este programa de la Unión Europea pasa por construir un modelo europeo unificado para el aprendizaje de la ciberseguridad para todos sus estados miembros. Por ello, los investigadores piden a cualquier persona involucrada en ciberseguridad, investigadores y educadores con conocimientos que aportar, que se pongan en contacto con la iniciativa Cyber Citizen.