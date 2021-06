Fango, el cargador que además integra un chip que aumenta la privacidad

Francisco de Quevedo, autor español, dijo que "no vive el que no vive seguro". En la actualidad, la sociedad está habituada a compartir absolutamente todo por Internet, redes sociales y otorgando derechos personales a unas multinacionales de las cuales no sabemos absolutamente nada. Por ello, se ha creado Fango, un proyecto de código abierto que ofrece una solución al problema de la vigilancia y la recopilación de datos en la red a través de la introducción de ruido para que pierdan valor.

Vivimos inmersos en un "capitalismo de vigilancia", en un plan orquestado por las grandes empresas para tener controlado todo lo que nos rodea. En este sentido, con la intención de no seguir tratando nuestra privacidad como mercancía, son muchos los expertos que están desarrollando este tipo de tecnologías para dar caza a las excesivas libertades de Facebook, Amazon, Netflix y Google, entre otras.

Un nombre que lo explica todo

El nombre de este nuevo dispositivo no es más que la fusión de las primeras letras de Facebook, Amazon, Netflix y Google, toda una declaración de intenciones que demuestra que muchas personas ya están un poco cansadas del intrusismo de las multinacionales en la vida diaria de los usuarios de sus plataformas. Sólo faltaría definir la última letra que se refiere a la ofuscación que siente este colectivo por el trato recibido.

Fango parece un cargador de batería pero la realidad es que se trata de un dispositivo que contiene un microcontrolador que distorsiona los datos que solicitan los respectivos algoritmos. El programador Martin Nadal, creador de Fango, afirma que tratar estos datos afecta "a la independencia del ser humano, pues con la lógica de maximizar los beneficios las empresas intentarán modificar el comportamiento del usuario sin que el usuario pueda hacer mucho para defenderse". El uso es muy sencillo, el mecanismo actúa introduciendo ruido en el proceso de solicitud de los datos con el objetivo de dificultar su uso y devaluarlos.

Los medios se hacen eco

"La solución a los problemas del capitalismo no va a venir del propio capitalismo". Esta lapidaria afirmación se puede encontrar en la web del producto, un producto que se conoce desde 2019 pero que ha sido ahora cuando se está dando a conocer en el festival artístico Werkleitz, de Alemania. En definitiva, Fango ha sido desarrollado en el marco de las residencias EMAP / EMARE con el apoyo de Onassis Stegi y está empezando a darse a conocer en los medios, algo fundamental para que la sociedad tenga conciencia de un problema que debe erradicarse o, al menos, regularse para que nuestra privacidad no sea de carácter público para unos pocos.