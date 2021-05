Free Now integra en su app los servicios de micromovilidad de Cooltra

La plataforma de movilidad Free Now ofrece a sus usuarios la posibilidad de contratar a través de su aplicación móvil, además de servicios de taxi, también de micromovilidad gracias al acuerdo de colaboración con Cooltra. A través de la app los usuarios de Madrid, Barcelona y Valencia podrán contratar las motos eléctricas de Cooltra, un acuerdo que se extiende también a Portugal e Italia.

Además de incrementar la oferta, la integración de ambos servicios en una única aplicación persigue mejorar la experiencia del usuario ofreciéndole más opciones. Tan solo tendrán que acceder a la app de Free Now, validar su carné de conducir, seleccionar el icono de moto y escoger la moto Cooltra más cercana. Más de 3.500 vehículos estarán al servicio de los usuarios de Free Now en Madrid, Valencia y Barcelona, con el mismo coste de servicio que ofrece Cooltra en su aplicación.

La estrategia de multimodalidad de Free Now también tiene su base en el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y su objetivo de convertirse en la primera plataforma de movilidad líder en Europa en alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030. "Junto con los grandes esfuerzos que está haciendo Free Now por electrificar la flota de taxis que operan dentro de la plataforma, la integración de opciones de micromovilidad dentro de la aplicación es un paso más para conseguir este objetivo", explica Jaime Rodríguez de Santiago, director General de Free Now España.

"Tanto FREE NOW como Cooltra comparten la misma preocupación por la sostenibilidad", asegura por su parte Oriol Marimón-Clos, de Cooltra, quien anima a los ciudadanos a escoger cada vez más "opciones de movilidad con menor impacto ambiental".

Los servicios de Cooltra se suman a la oferta multimodal y sostenible que la plataforma de movilidad de origen alemán ya ofrece en otros mercados, como los patinetes eléctricos Voi y Tier, y las motos eléctricas Emmy. Para finales de año, Free Now espera contar con más de 100.000 vehículos asociados en la plataforma en Europa y completar cuatro millones de viajes con sus socios de micromovilidad.