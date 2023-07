Guía para que nuestros abuelos puedan disfrutar también de la tecnología

Esta semana se ha celebrado el Día de los Abuelos, una fecha en la que se pone el foco en la necesidad de fomentar en la sociedad comportamientos más respetuosos e inclusivos hacia las personas mayores.

Un colectivo vulnerable que sufre fenómenos como el edadismo (discriminación de las personas por razón de edad) o la brecha digital que, en el caso de los mayores, implica mermar su capacidad para vivir en una sociedad en la que la tecnología permite amplificar las capacidades de relacionarse con otros, realizar actividades y gestiones o aprender y disfrutar del ocio.

La tecnología ayuda, y mucho, a la vida diaria y por eso debemos entre todos contribuir a reducir esa brecha digital, para que los mayores puedan utilizar con normalidad dispositivos y plataformas tan cotidianos para el resto de nosotros.

Para echarnos una mano en este objetivo, la firma española SPC ha recopilado algunos consejos para que los mayores puedan acceder mejor a la tecnología.

Usar dispositivos que se adapten a sus necesidades

Para que los mayores se inicien en la tecnología y puedan acceder, al mismo tiempo, a una amplia variedad de opciones y funcionalidades, lo principal es que lo hagan utilizando dispositivos concebidos, diseñados y fabricados especialmente para ellos como los smartphones para personas mayores.

Estos teléfonos llevan las funcionalidades habituales de cualquier smartphone, pero con usabilidad adaptada a las necesidades de este colectivo. Por ejemplo, iconos grandes, teclas físicas además de las pantallas táctiles o botones de emergencia para alertar a contactos cercanos en caso de necesidad.

Aquí entrarían modelos como el SPC Zeus 4G Pro, que tuvimos la ocasión de analizar.

Los teléfonos para mayores de esta marca española incorporan Smart Help, un conjunto de funcionalidades de ayuda inteligente pensadas para mayores.

Smart Help permite realizar una configuración remota de los dispositivos de nuestros mayores desde otro teléfono y desde otro lugar, subir el timbre de la llamada al máximo en caso de llamarlos y que no respondan o programar notificaciones que nos avisarán si el dispositivo de nuestro familiar no ha registrado actividad recientemente.

SPC cuenta además con tablets diseñados para mayores, como el SPC Gravity 3 4G Senior Edition. Más detalles aquí.

Nociones básicas que deben conocer para empezar a usar la tecnología

No basta con proporcionar a los mayores dispositivos: hay que enseñarles a manejarlos. Desde SPC recomiendan explicar unas bases como las pantallas táctiles, la navegación por los menús de opciones o el ecosistema de aplicaciones.

Además, hay que darles consejos sobre opciones de configuración del dispositivo que pueden ser útiles para ellos, como el ajuste del tamaño del texto, el brillo de la pantalla o el volumen del sonido.

Es aconsejable explicarles cómo gestionar y cargar la batería del dispositivo, medidas de autoprotección básicas (sobre todo a la hora de navegar por internet) o el uso de sistemas de protección del dispositivo (contraseñas o bloqueos de pantalla).

Tecnología para comunicarse y estar más cerca de los seres queridos

La tecnología acerca a las personas, y eso se valora especialmente en el caso de los mayores, condenados en muchos casos a la soledad no deseada.

Por eso, es esencial que instalemos en sus dispositivos aplicaciones de mensajería o videollamada, herramientas muy útiles para que mantengan el contacto con amigos y familiares.

También hay que enseñarles a compartir archivos, como fotografías, e incluso animarlos a publicar contenidos en redes sociales, plataformas que pueden brindarles una mayor sensación de cercanía a otras personas y de inclusión en una sociedad que muchas veces ni entienden ni les entiende.

No compartir datos personales y otros aspectos de seguridad

Por último, hay que hacer hincapié en la seguridad. Es importante explicar a nuestros abuelos los principales riesgos cibernéticos, darles las herramientas para saber detectarlos y evitarlos, y configurar sus dispositivos con medidas de seguridad que reduzcan el riesgo.

Por ejemplo, podemos activar Play Protect en la Play Store de Android para mantener el dispositivo libre de malware y de aplicaciones dañinas.

Se recomienda que solo se instalen apps procedentes de Google Play Store y nunca de terceros desconocidos, ya que no ofrecerán garantías de seguridad y privacidad.

Además, hay que fomentar una navegación segura por internet, explicándoles que no deben descargar archivos de fuentes desconocidas o poco fiables.

Si configuramos las opciones de privacidad y seguridad del navegador que instalemos, podremos cerciorarnos de que el dispositivo estará más protegido durante la navegación.

A la hora de navegar, es clave que sepan que no deben compartir sus datos personales y tampoco datos bancarios, claves y contraseñas, direcciones o cualquier información que los ciberdelincuentes puedan solicitar a través de un correo electrónico, WhatsApp o SMS fraudulento.

Que sean también conscientes de que los bancos nunca van a solicitar este tipo de datos a través de estos medios, así como aconsejarles cómo usar redes públicas en cafeterías, hoteles o parques de la ciudad a los que se conectarán vía Wi-Fi.

Con estos sencillos consejos, podremos contribuir entre todos a reducir la brecha digital y hacerles sentir activos y necesarios en nuestra sociedad.