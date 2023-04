Imágenes de la sonda espacial emiratí permiten crear un atlas de Marte más detallado

La New York University Abu Dhabi (NYUAD) ha creado un nuevo atlas de Marte, con un nivel de detalle superior a los anteriores, gracias a las imágenes tomadas por la sonda emiratí Hope, que orbita el planeta rojo desde febrero de 2021, y cuya tecnología permitirá entender los fenómenos climáticos marcianos.

La misión de Emiratos Árabes Unidos ha señalado en Twitter que este nuevo mapa fue elaborado con las fotografías tomadas por el Emirates Exploration Imager (EXI), un instrumento de última generación instalado en la sonda Hope capaz de tomar imágenes de alta resolución para el estudio de la atmósfera marciana.

