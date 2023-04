La imagen global de Marte de mayor resolución jamás creada

Científicos y ciudadanos en general pueden ahora navegar por una nueva imagen global de Marte elaborada en Caltech a partir de datos del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA.

Los acantilados, los cráteres de impacto y las pistas de remolinos de polvo se capturan con fascinante detalle en un nuevo mosaico del Planeta Rojo compuesto por 110.000 imágenes tomadas por la cámara de contexto en blanco y negro de la veterana nave espacial, o CTX, que cubren casi 25 metros cuadrados de superficie por píxel.

Eso convierte al Mosaico Global CTX de Marte en la imagen global de mayor resolución del Planeta Rojo jamás creada. Si se imprimiera, este mosaico de 5,7 billones de píxeles (o 5,7 terapíxeles) sería lo suficientemente grande como para cubrir un estadio.

Producto del Laboratorio Bruce Murray de Visualización Planetaria de Caltech, el mosaico tardó seis años y decenas de miles de horas en desarrollarse. Es tan detallado que más de 120 artículos científicos revisados por pares ya han citado una versión beta. Pero el mosaico también es bastante fácil de usar para cualquiera.

