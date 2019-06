Microsoft desvela detalles de la próxima generación de Xbox

Microsoft quiere dominar la próxima generación de consolas y ha empezado a poner sus cartas sobre la mesa. La E3 2019, la convención de videojuegos más importante de la industria, sirvió a la compañía de Redmon para presentar algunos detalles de su futura Xbox.

Bajo el nombre en clave Project Scartlett, la próxima consola de Microsoft lo apostará todo a la potencia gráfica y la velocidad. En concreto, podrá correr juegos en pantallas con resoluciones 8K gracias a su CPU de AMD con microarquitectura Zen de última generación, memoria RAM de tipo GDDR6 y la muy demandada unidad de almacenamiento SSD que permitirá la carga casi instantánea de los videojuegos, evitando las temidas esperas.

Project Scarlett, que sustituirá a las Xbox One S y One X, alcanzará una frecuencia de refresco de hasta 120 fotogramas por segundo (fps) e incluso podrá alcanzar los 60 fps en resoluciones 4K. De la próxima consola de Microsoft aún no se conoce su nombre comercial ni otros muchos detalles, como si llevará o no unidad de disco o se basará exclusivamente en la descarga de juegos en formato digital, pero sí se conoce que llegará al mercado a finales del año que viene.

Microsoft aprovechó su presencia en el E3 de este año (al que por cierto no asistió Sony) para presentar su nuevo servicio de suscripción, Xbox Game Pass Ultimate, que combina Xbox Live Gold y Game Pass en un solo producto con un coste mensual de 13 euros.

Con Game Pass Ultimate, los usuarios contarán con un centenar de videojuegos gratuitos (al estilo Netflix) y además podrán jugar on line y aprovecharse de las ofertas y descuentos de Xbox Live Gold. Además, los de Redmon presentaron su versión de Game Pass para PC y algunos de los juegos que los aficionados comenzarán a disfrutar el próximo año.