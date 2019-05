Microsoft confirma oficialmente la llegada de Xbox Game Pass a PC

Microsoft ha revelado oficialmente la llegada de Xbox Game Pass en PC con Windows 10, pero no será hasta la conferencia del fabricante en el E3 2019 cuando se presente con todo lujo de detalle los planes de la casa de Redmond en relación a este nuevo servicio de suscripción. Gracias al éxito alcanzado en Xbox One, la empresa asegura que ha llegado el momento de lanzar el servicio para PC con Windows 10 mediante fórmulas capaces de satisfacer los variados gustos y necesidades de un segmento que no deja de crecer.

De acuerdo con Phil Spencer, jefe de la división Xbox y si nos atenemos al comunicado de prensa que anuncia la llegada de Xbox Game Pass en PC, el servicio ofrecerá acceso ilimitado a una biblioteca digital que incluirá más de 100 videojuegos con la colaboración de más de 75 desarrolladores y productoras, incluyendo Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive y SEGA. En los mismos términos que en Xbox One, el Game Pass para ordenadores también acogerá los títulos nuevos desarrollados por la subsidiaria Xbox Game Studios desde su lanzamiento.Los suscriptores de Xbox Game Pass en PC también accederán a descuentos en la tienda y hasta un 10% en las expansiones y paquetes de contenido adicionales. Para descubrir la fecha de lanzamiento y la lista de videojuegos que estarán disponibles para PC con Windows 10 a través de Xbox Game Pass, tendremos que esperar hasta el 9 de junio a las 22:00 cuando estas cuestiones se desvelen en la conferencia de Microsoft en el E3 2019.