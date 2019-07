Multa récord a Facebook en EEUU por su gestión de la privacidad

El Gobierno de EEUU y Facebook acordaron que la compañía pague una multa de 5.000 millones de dólares, la más elevada impuesta por la Comisión Federal del Comercio (FTC, en inglés), por irregularidades en el sistema de privacidad de la compañía.

"La multa de 5.000 millones a Facebook es la mayor impuesta a una compañía por violar la privacidad de los consumidores. Es 200 veces mayor que cualquier compañía en EEUU y 20 veces más que cualquier multa por privacidad impuesta a nivel mundial", anunció la FTC en un comunicado divulgado a través de las redes sociales.

La FTC informó en un segundo tuit que WhatsApp, Instagram y Messenger, compañías que forman parte del conglomerado de Facebook, también deben atenerse a los términos del acuerdo.

