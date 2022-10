Cuentas compartidas en Netflix: Todo lo que se sabe hasta ahora y qué novedades habrá realmente

Netflix es una de las plataformas digitales para series y películas más conocidas del mundo. Todos conocemos a alguien que tiene la cuenta de Netflix compartida con otros, puesto que varias personas pueden disfrutar de la plataforma, aminorando el precio final que pagan individualmente por la misma.

Aunque conozcamos a muchas personas que habitúan esta manera de usar y pagar Netflix, esta práctica en breves llegará a su fin. La plataforma de streaming ha anunciado que las cuentas compartidas solo estarán permitidas para personas que compartan el mismo hogar: "solo las personas que viven contigo pueden usar tu cuenta". Esto es lo que advirtió Netflix que pasará a partir del próximo año 2023.

¿Qué pasará si no cumplo con esta nueva norma? Pues muy sencillo: si Netflix se percata de que estás compartiendo tu cuenta con alguien que no vive en tu misma casa (un amigo por ejemplo) se te cobrará un gasto adicional por la falta. Esto será posible a través de un rastreo de la dirección IP, de la actividad de la cuenta y de los identificadores de los dispositivos utilizados para entrar en la cuenta. La plataforma estará alerta y muy atenta a todas las personas que quieran incurrir en esta práctica que a partir de 2023 no estará permitida. Así lo ha explicado en su página de Ayuda en un nuevo apartado creado solo para compartir esta información con los usuarios.

¿Cuál es el objetivo de esto? La razón por la cuál Netflix ha decidido hacer esto no la sabemos a ciencia cierta, pero podemos imaginarnos que puede tener que ver con la sangría bursátil que protagonizó la plataforma tras decepcionar con sus previsiones de películas y series a principios del año 2022: Netflix se hundió un 20%. Otra razón por la cuál podría estar haciendo esto es la que todos podemos pensar: para ganar subscriptores.

Para paliar un poco los efectos de este coste adicional que le supone a muchas personas dejar de compartir cuenta y gastos, la plataforma ha anunciado que desde el próximo mes de noviembre habrá un plan con anuncios más económico, que tendrá un precio de 5,49 euros al mes.