Rusia cierra Instagram en todo el país

El gobierno ruso ha decidido erradicar de su territorio la red social de Instagram y además ha dicho que denunciarán a la empresa Meta, por "facilitar la difusión de la propaganda terrorista y alentar la violencia contra los ciudadanos rusos".

Durante este fin de semana los usuarios de la plataforma han podido transferir sus fotografías y el contenido a otras redes sociales, antes de que desaparezca de sus vidas Instagram.

Son muchos los influencers rusos los que se han mostrado apenados en los que serán sus últimos vídeos en Instagram antes de que el gobierno la cierre. Una de las celebrities que ha mostrado su tristeza en esta red social ha sido la estrella de reality Olga Buzova, que tiene 23.3 millones de seguidores en Instagram.

En el vídeo publicado que dura 17 minutos, la influencer explica que tiene miedo de perder a sus seguidores y que no tiene ni idea de lo que va a pasar en el futuro. Asegura que mostrar su vida a través de Instagram no sólo es su trabajo sino que es parte de su alma y siente que se lo están arrebatando al cerrar la red social.

Buzova no ha sido la única en manifestar sus sentimientos a través de las redes sociales. Otra creadora de contenidos, rusa se muestra llorando en un vídeo afirmando que Instagram no es solo su fuente de ingresos. Si no que es parte de su alma y lleva trabajando muy duro en esa cuenta cinco años para que ahora no sirva de nada.

El canal Nexta Tv, se hace eco de ese vídeo y añade que esa bloguera rusa llora porque ya no puede seguir posteando fotos de comida en restaurantes y no le importa en absoluto la cantidad de muertos que hay tanto en Ucrania como sus propios compatriotas.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop workingShe does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr