Así es la Smart TV Xiaomi Mi TV P1 rebajada en Amazon

Primero, los televisores de pantalla plana sustituyeron a aquellos aparatos negros de descomunal tamaño e ingente peso. Luego, han sido las Smart TV las que han arrasado con el negocio de las televisiones.

Para aquellos que no sepan, aunque actualmente la mayoría está familiarizado con los nuevos términos, una Smart TV es un televisor inteligente que se conecta a Internet. Así, además de ver programas y películas existentes en las cadenas tradicionales, con este novedoso aparato también se puede acceder a multitud de plataformas de vídeo (Disney+, Amazon Prime, HBO, Netflix, etc).

Además, al estar conectada al WiFi de casa, también es posible conectarse a las redes sociales, consultar las noticias, ver vídeos en streaming, jugar a juegos, ver películas en 3D, hacer videollamadas y mucho más.

Amazon, subiéndose en el carro de la fama que estos televisores inteligentes han cosechado, ha lanzado recientemente una oferta para la compra de una Smart TV que termina en un día. Se trata del Xiaomi Smart TV P1, que posee una pantalla de 50 pulgadas y que, además, se trata de un modelo nuevo fechado en este mismo 2021.

La rebaja que este magnate de las compras por Internet ofrece se sitúa en 149€ que, descontados del precio inicial (599€), se ha quedado en 449,99€.

En la descripción del producto se detallan una serie de características que posee este aparato tecnológico, a saber: Frameless, UHD, Sintonizador Triple, Android 10.0, Prime Video, Netflix, Google Assistant, Compatible con Alexa, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB.

Finalmente, de acuerdo a la nueva etiquetación de energía, este aparato posee la G en la clasificación de eficiencia energética.

La opinión de los usuarios

"La compré de oferta en Prime Day por 449€ y la verdad, no se puede pedir más por menos, es una TV que por sus características y su calidad puede competir perfectamente con la gama media-alta LG y Samsung de 900€ y además incluye Built-in Chromecast y manejo por voz con Google Assistant y pantalla infinita sin marcos. Va de maravilla, la calidad de imagen es muy buena, aunque no he tenido la ocasión de probar 4K, es super rápida con su procesador quadcore", apunta un usuario en el comentario con más valoración de Amazon.

"Perfecto tanto la entrega, antes de lo previsto, la calidad y la instalación", señala otro de los consumidores.

Hay compradores, sin embargo, que no dan notas tan alta o parecen no estar de todo satisfechos con las ventajas que ofrece esta Smart TV, esperanzados de que, con futuras actualizaciones, se vayan solventando dichos problemas.

Comprar en Amazon