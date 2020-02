Tecnología para vencer la soledad

La Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén (UJA), la Fundación Ageing Lab, e Indra van a trabajar en el impulso de Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing), un proyecto europeo para promover el envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada de las personas mayores a través de diferentes soluciones tecnológicas.

Un total de 41 entidades a nivel europeo trabajarán en seis pilotajes tecnológicos durante cuatro años en esta iniciativa pionera para promover el envejecimiento activo, siendo la provincia de Jaén la zona donde se implementará el piloto andaluz, centrado en la prevención del aislamiento social. Andalucía es una de las seis zonas geográficas europeas donde se van a implementar ensayos y pruebas piloto de Pharaon.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de las personas mayores como de sus cuidadores y cuidadoras, Pharaon cuenta con una dotación de 21 millones de euros financiados por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea e involucra a entidades de 12 países como España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Croacia, Eslovenia y Estonia. El periodo de desarrollo de este proyecto son cuatro años, hasta noviembre de 2023, y está liderado por la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna de Pisa (Italia). El resto de socios son grandes, medianas y pequeñas empresas, centros de investigación, universidades, proveedores de servicios de salud públicos y privados, organizaciones sociales y organismos de estandarización.

El proyecto Pharaon nace con la ambición de contribuir de forma significativa a la agenda de la Unión Europea sobre envejecimiento activo y saludable. El enfoque de Pharaon se centra en la experiencia de la persona usuaria y llevará a cabo seis pilotos en cinco países con el fin de probar y validar distintas soluciones para responder a las necesidades de las personas mayores y mejorar sus capacidades, independencia y seguridad. Con un presupuesto de 1.200.000 euros, el impulso del proyecto en Andalucía y su coordinación está siendo realizado por la Fundación Ageing Lab, junto al consorcio formado por Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén y Minsait, una compañía de Indra.