Trucos para mejorar el wifi en toda la casa (de la terraza al jardín)

No podemos vivir, o no queremos, sin internet. En la era de las nuevas tecnologías estar conectados al mundo a través de internet es una necesidad. Rara es la casa que no tiene conexión wifi para mejorar la velocidad y la señal de navegación, ya que muchas veces tenemos más de un teléfono móvil conectado, además de ordenadores, tablets o videoconsolas.

Sin embargo, cuando llega el buen tiempo y salimos a nuestras azoteas, jardines, terrazas o incluso, una segunda plata de la vivienda, nos damos cuenta que la instalación del wifi no funciona bien o al menos, no con la misma velocidad que en el interior del imueble.