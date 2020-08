Trump avisa de que tomará medidas contra varias apps chinas, incluida Tik Tok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tomará medidas contra ciertas aplicaciones chinas, incluyendo la popular Tik Tok, pese a que el lunes había afirmado que su matriz, ByteDance, tenía de plazo hasta el 15 de septiembre para vender sus operaciones en el país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha indicado en una rueda de prensa este martes que Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, han asegurado que realizarán "una acción en los próximos días" contra esas aplicaciones por motivos de seguridad nacional". En concreto, la portavoz de la Casa Blanca ha explicado que el presidente y Pompeo han afirmado que tiene que existir un "cambio" con respecto a Tik Tok debido a que recopila una cantidad "significativa" de datos de los usuarios y eso es "inaceptable".

Varios periodistas han preguntado a la portavoz sobre las declaraciones de Trump de que el Tesoro de Estados Unidos se debería llevar un porcentaje del acuerdo de compra de Tik Tok, aunque McEnany no ha entrado en detalles y se ha limitado a responder que no quiere "adelantarse" al presidente.

Hasta el momento, la única compañía que ha reconocido abiertamente que está negociando la compra de la popular app es Microsoft, aunque hay rumores de que firmas como Apple también podrían estar interesadas.

China insta a EEUU a no abrir la "caja de Pandora" o sufrirá consecuencias

Horas antes de este anuncio de Trump, China calificó de "pura manipulación" la campaña de EEUU contra Tik Tok y advirtió a Washington de que no abra la "caja de Pandora" o, de lo contrario, "sufrirá las consecuencias". El portavoz de Exteriores chino Wang Wenbin dijo en su rueda de prensa diaria que es "habitual para EEUU utilizar su poder estatal para atacar violentamente a las compañías de otros países".

En su opinión, "si este error de Washington se reproduce, cualquier país podrá adoptar medidas similares contra cualquier compañía estadounidense basándose en la seguridad nacional". "Los Estados Unidos no deben abrir la caja de Pandora; de lo contrario, sufrirán las consecuencias", advirtió.

El fundador y consejero delegado de ByteDance, Zhang Yiming, mostró en una carta a sus empleados su desacuerdo con la imposición de Washington para vender su filial estadounidense y aseguró que "siempre se han comprometido a proteger los datos de los usuarios y mantener la neutralidad y transparencia de Tik Tok".

El portavoz de Exteriores aseguró que las empresas llevan a cabo actividades comerciales en EEUU de acuerdo a los principios de mercado y las reglas internacionales, cumpliendo con las leyes estadounidenses, y calificó de "manipulación política" la actuación de la administración Trump. "Eliminar a compañías no estadounidenses con el pretexto de la seguridad nacional sin ninguna prueba viola los principios de la economía de mercado y los de apertura, transparencia y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", aseveró. Wang instó a Washington a "escuchar detenidamente las voces de su propio país y la comunidad internacional, renunciar a politizar los asuntos económicos y proporcionar un marco de inversión abierto, justo y no discriminatorio para todos los actores del mercado en EEUU".

El caso de Tik Tok es el último episodio del conflicto entre China y EEUU, que ha pasado del plano comercial al tecnológico, y que podría enconarse aún más tras el anuncio de Pompeo de que Trump actuará "pronto" contra las compañías chinas de software que considere como un riesgo para la seguridad nacional.