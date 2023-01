Twitter prohíbe las aplicaciones de terceros

Twitterrific, Tweetbot, Echofon, Talon... Son solo algunas de las aplicaciones con las que se puede utilizar Twitter al margen de las apps oficiales de la red social o de su versión web. Programas que, sobre todo hace unos años, cuando nacieron, ofrecían un catálogo de funcionalidades mucho más amplio que los programas desarrollados por la propia compañía del pajarito.

La mayor parte de esos programas experimentan desde hace días problemas técnicos y errores de distinta naturaleza a los que Twitter no daba respuesta, para desesperación tanto de sus creadores como de usuarios (en algunos casos de pago) que, o no podían acceder en absoluto a la red social, o podían hacerlo de una forma muy limitada, sin las opciones avanzadas que estas aplicaciones permitían y que las propias versiones oficiales de Twitter han ido añadiendo con el paso de los años.

Tras unos días de silencio, la compañía admitió, en su cuenta de desarrolladores, que había restringido el acceso a algunas de esas apps de terceros por "incumplir las reglas de su API" (interfaz de programación de aplicaciones, que permite que los programas se comuniquen entre sí). Las explicaciones no fueron entonces más allá de comunicar ese incumplimiento. No se aclaraba cuál era ni cómo podían los desarrolladores de las respectivas apps solucionarlo.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

Ahora, Twitter ha actualizado sus normas para desarrolladores, en las que establece las reglas de uso de su API y que, con esta modificación, se traduce en la prohibición de aplicaciones de terceros.

El punto en cuestión se incluye en el capítulo referente a las "restricciones en el uso de materiales con licencia", en cuyo apartado A, "Ingeniería inversa y otras restricciones", se indica que los desarrolladores no realizarán ni intentarán ni permitirán que otros apliquen ingeniería inversa, descompilen, desensamblen o traduzcan la API de Twitter. Los desarrolladores tampoco podrán "intentar obtener el código fuente, los secretos comerciales o los conocimientos técnicos subyacentes de cualquier API de Twitter" y no se les permitirá "modificar, interrumpir o deshabilitar las características o la funcionalidad de la API de Twitter".

Por lo que se refiere a las aplicaciones de terceros, la plataforma precisa, en la versión en inglés del documento (los cambios no están incorporados aún a la versión en español), que no permite el "uso o acceso a materiales oficiales para crear o tratar de crear un servicio o producto similar o sustituto de las aplicaciones de Twitter".

Los desarrolladores de aplicaciones de terceros no han tardado en reaccionar al anuncio y, de hecho, una de las más conocidas, Twitterrific, ya ha anunciado en su blog que cierra. Lo mismo han hecho Talon, en Twitter, y Tweetbot, en un comunicado enviado a TechCrunch.

Twitter has clarified their position. From this point on, apps that attempt to recreate the Twitter experience will not be allowed to access Twitter services. Unfortunately, this ultimately means that Talon will cease to work.https://t.co/48hr1SflYE