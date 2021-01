WhasApp comenzó el año con más de 2.000 millones de usuarios, pero ahora están acusando la desbandada de usuarios a Telegram o Signal tras la polémica actualización y correspondiente implementación de nuevas condiciones de uso de la aplicación líder de mensajería instantánea, propiedad de la cuestionada Facebook.

Ya se han reportado casos de robo de datos a través de esta aplicación, por lo que no está disponible en ninguna app store oficial, pero te puede llegar a través de enlaces disponibles en foros que prometen una ampliación de funciones y una mejora de la seguridad.

Los riesgos de descargar una app no oficial

En primer lugar no debes confundir WhatsApp Plus con WhasApp Bussines, una versión adaptada para empresas. WhatsApp Plus es una app alternativa y adicional que implementa nuevas funciones a la aplicación original. Hablamos de un MOD - versión modificada - por lo que, al no ser una aplicación oficial, descargarla puede conllevar algunos riesgos.

Esta práctica no es nueva, existen los precedentes de o WhatsApp MA y GBWhatsApp, que aún recibe actualizaciones, o WhatsApp Plus Reborn, en desuso. Ninguna de estas aplicaciones está autorizada por Facebook.

Su uso conlleva grandes riesgos en cuanto a seguridad y privacidad. WhatApp usa un sistema de cifrado de extremo a extremo para todos los mensajes enviados, es decir, tan solo emisor y receptor pueden ver el contenido del mensaje. Los llamados MODS no encriptan la información, puesto que no cuentan con los mismos recursos de seguridad que las versiones originales, por tanto, tu información puede quedar a la vista de terceras personas, tú no serías consciente y no podrías hacer nada.

Al darse estas condiciones, la aplicación puede ser usada como cebo para que el usuario caiga en descargar, junto a la aplicación, malware - virus - y spyware - sistemas de monitorización de información de tu dispositivo. Además, WhatsApp puede bloquearte la cuenta. Al ser sistemas inseguros para ti y los usuarios con los que interactúes que, además, vulneran sus Términos de Servicio, Facebook se reserva el derecho de bloquearlos. Cuando esto sucede, WhatsApp te lo indica con un aviso que dice "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con Soporte para recibir ayuda".

Funciones

Los usuarios arriesgan su privacidad por funciones secundarias, como una mayor variedad de emoticonos - que los usuarios de WhatsApp que no usen WhatsApp Plus no podrán visualizar - , escuchar audios sin notificación de visionado al emisor, cambiar la última hora de conexión, ver Estados de forma anónima u ocultar el doble check azul.

En ningún caso estas funciones deberían anteponerse a tus intereses de privacidad, visto que las consecuencias de su uso son mucho mayores, además de que tu cuenta original de la aplicación puede ser completamente comprometida por poner en riesgo tu seguridad y la de los usuarios con los que interactúas.

Un último aviso. Conviene ignorar ciertos artículos y reseñas de la aplicación que indican que mejora la privacidad y la seguridad por el uso de antivirus, puesto que este software recibe ese nombre por parte de personas involucradas en el proyecto y puede ser todo lo contrario, un virus.