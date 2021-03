Whatsapp prepara la función de autodestrucción de imágenes al estilo Telegram

El mundo de la tecnología y las aplicaciones es un hervidero de ingenieros, informáticos y creativos en ebullición permanente. Esta acumulación de talento produce evoluciones constantes en sus productos, algo que se hace notar en las mejores compañías, como WhatsApp, que, según el portal especializado WABetaInfo, trabaja en estos momentos en el desarrollo de una nueva función de imágenes que se autodestruyen, similar a lo que ya podemos llevar a cabo en Snapchat, Telegram o los mensajes directos de Instagram

¿Qué es y cómo funcionará esta autodestrucción de imágenes en Whatsapp? La esencia es que podremos eliminar directamente las imágenes que nos envían una vez salgamos de la conversación en la que estamos implicados. Los mensajes que se autodestruyen no podrán compartirse fuera de la aplicación y, por el momento, WhatsApp no ha implementado mecanismos para evitar que los usuarios hagan capturas de pantalla mientras las visualizan. Sin embargo, la función todavía sigue en desarrollo y aún no puede utilizarse.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj