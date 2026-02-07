Análisis | Oppo Find X9 Pro: autonomía récord y fotografía profesional

Oppo ha lanzado en España el Find X9 Pro como una herramienta de precisión que combina una ingeniería de materiales revolucionaria con un apartado fotográfico firmado por Hasselblad.

El último buque insignia de la firma asiática, que hemos podido probar durante unas semanas, ataca a dos grandes puntos débiles de otros dispositivos: la duración de la batería y la calidad del zoom óptico.

Diseño robusto

Disponible en dos acabados mate -Titanium Charcoal (gris titanio) y Silk White (blanco seda)-, el Find X9 Pro apuesta por una trasera elegante que repele las huellas dactilares. El módulo de cámaras, de formato cuadrado, integra la firma de Hasselblad y transmite una sensación de cámara profesional más que de simple smartphone.

Oppo Find X9 Pro / Susana C. Gómez

Su chasis está construido en una aleación de aluminio de grado aeroespacial que, pese a su contundencia, logra distribuir los 224 gramos de peso de forma equilibrada en sus 8,25 mm de grosor. Lo más impresionante es su resistencia. Cuenta con triple certificación (IP68, IP69 e IP66) no solo ante inmersiones en agua, sino frente a chorros de alta presión y temperaturas extremas.

Otro detalle que mejora la experiencia diaria es la incorporación de un sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla. Es más rápido, funciona con dedos mojados y no necesita iluminar la zona del sensor en plena noche.

Pantalla ProXDR con confort ocular

El dispositivo instala una pantalla Amoled ProXDR de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, con tasa de refresco dinámica entre 1 y 120 Hz gracias a la tecnología LTPO. Eso significa que, cuando leemos un texto estático, reduce automáticamente su consumo energético, y cuando detecta movimiento, sube instantáneamente la frecuencia para ofrecer una navegación fluida.

Pero el dato que destaca es su iluminación: un pico de 4.500 nits que asegura que la pantalla sea legible incluso bajo el sol más intenso. Por el extremo opuesto, su brillo mínimo de 1 nit permite leer en total oscuridad sin fatiga visual.

La pantalla soporta Dolby Vision y HDR10+, con una calibración de color muy precisa que busca la naturalidad sobre la saturación artificial. De hecho, su fidelidad cromática hace visibles detalles en sombras y luces que pasan desapercibidos en otros smartphones.

Un añadido importante para la salud visual es su atenuación PWM de 2.160 Hz, que elimina el parpadeo invisible que causa dolor de cabeza a usuarios sensibles tras largas sesiones de uso.

Rendimiento con MediaTek

En su interior, el smartphone lleva un procesador MediaTek Dimensity 9500, que proporciona una experiencia sobresaliente en estabilidad y eficiencia térmica.

Acompañado de 16 GB de memoria RAM (con posibilidad de expansión virtual de hasta 12 GB adicionales) y almacenamiento 512 GB, el Find X9 Pro ofrece un rendimiento capaz de gestionar las tareas más exigentes.

Oppo Find X9 Pro / Susana C. Gómez

En videojuegos de primer nivel es capaz de mantener los 60 fps estables durante sesiones de más de una hora sin sobrecalentamientos notables, gracias a su renovado sistema de refrigeración por cámara de vapor de gran tamaño.

Además, el software, ColorOS 16 basado en Android 16, ha sido rediseñado para que el hardware rinda al máximo. El Trinity Engine, un motor de gestión de recursos que trabaja de forma invisible, logra que el teléfono sea un 37% más estable en multitarea y que el consumo de energía en grabación de vídeo 4K se reduzca un 16%.

En el apartado de audio, los altavoces estéreo con Dolby Atmos priorizan la claridad y la escena sonora -ideal para cine y series- por encima del volumen máximo.

Batería de 7.500 mAh

Es, sin duda, el apartado donde deslumbra el Find X9 Pro, su batería de 7.500 mAh. La clave está en la adopción de tecnología de ánodos de silicio-carbono, que permite meter un 30% más de capacidad en el mismo espacio que una batería de litio tradicional. Así ha logrado Oppo integrar esta capacidad masiva en un cuerpo de apenas 8,25 mm de grosor, manteniendo un diseño razonable y equilibrado.

En términos de autonomía real, nos ha durado hasta tres días de uso moderado. Con navegación intensiva, hemos alcanzado las 25 horas de pantalla activa. Traducido, significa olvidarse del cargador durante días enteros, viajes de fin de semana e incluso situaciones de emergencia donde no tenemos cerca un enchufe.

Cuando llega el momento de cargar, el sistema ofrece 80 W por cable (carga completa en unos 70 minutos) y 50 W de forma inalámbrica. Aquí Oppo ha priorizado la longevidad de la batería: su sistema de carga inteligente utiliza algoritmos de IA para aprender nuestros hábitos de sueño del usuario y cargar el último 20% justo antes de que despertemos.

La compañía promete que la salud de la batería se mantendrá por encima del 80% tras cinco años de uso intenso, equivalente a 2.000 ciclos de carga.

Fotografía

La colaboración con Hasselblad ha alcanzado su cenit en este modelo, donde el sistema de cámaras combina hardware potente y software inteligente para ofrecer fotografía de alta resolución real.

El sensor principal Sony LYT-828 de 50 MP (1/1.28 pulgadas) con apertura f/1.5 capta un rango dinámico excelente, evitando cielos quemados o sombras empastadas. El procesado de color busca la naturalidad orgánica, huyendo del aspecto excesivamente procesado de otros móviles.

Oppo Find X9 Pro / Susana C. Gómez

Pero la joya de la corona es el teleobjetivo periscópico de 200 MP, con sensor Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56 pulgadas). Ofrece un zoom óptico de 3x, pero su altísima resolución marca la diferencia: permite realizar recortes digitales de hasta 10x o incluso 20x manteniendo una nitidez asombrosa, con una pérdida de detalle mínima. El zoom híbrido alcanza los 13.2x sin pérdida apreciable de calidad, y el zoom digital llega hasta los 120 aumentos.

La fotografía de retrato se beneficia de un efecto bokeh natural que separa al sujeto del fondo con precisión milimétrica, incluso en situaciones de luz escasa donde otros flaquean.

Además, Oppo comercializa un accesorio opcional: un teleconvertidor óptico que se acopla mediante una funda especial y multiplica la focal nativa por 3.28x, llevando el zoom óptico real a niveles casi microscópicos (equivalente a 230 mm).

En el apartado de vídeo, el Find X9 Pro puede grabar en 4K a 120 fps en Dolby Vision con todas sus lentes traseras, permitiendo cambios de cámara fluidos durante la grabación. La estabilización es también excelente, ofreciendo resultados profesionales incluso grabando en movimiento.

Inteligencia artificial útil

La compañía ha convertido la inteligencia artificial en una herramienta de productividad real bajo el concepto de Oppo AI, integrándola en el sistema de manera orgánica, anticipando las necesidades del usuario.

AI Mind Space es quizás la función más interesante. Al deslizar tres dedos hacia arriba o pulsar el botón físico Snap Key, el teléfono captura lo que hay en pantalla -un texto, un cartel de un concierto en Instagram, una reserva de hotel- y lo envía a un espacio inteligente. La IA analiza el contenido, extrae fechas y sugiere añadirlas al calendario o crear una ruta en Google Maps automáticamente. Cualquier contenido puede arrastrarse a este buzón inteligente para que la IA lo organice, resuma o incluso añada eventos de forma automática.

El dispositivo integra Google Gemini Live, lo que nos permite (si lo deseamos; es opcional activarlo o no) hablar con el asistente de Google de forma fluida. Gemini puede leer el Mind Space para ayudar a planificar, por ejemplo, un viaje completo basándose en las notas y fotos guardadas previamente.

En productividad, AI Recorder identifica a los distintos oradores en una sala (hasta seis personas) y transcribe la conversación en tiempo real con gran precisión. Al terminar, genera un resumen ejecutivo con los puntos clave, eliminando la necesidad de tomar notas manualmente durante reuniones.

Por su parte, AI Writer ayuda a redactar correos, cambiar el tono de un mensaje o resumir artículos largos en esquemas visuales.

Oppo Find X9 Pro / Susana C. Gómez

En el apartado fotográfico, la IA no solo embellece, sino que repara y mejora:

AI Portrait Glow analiza la iluminación del rostro en selfis o retratos nocturnos y aplica una luz de relleno virtual que imita a un foco de estudio profesional.

analiza la iluminación del rostro en selfis o retratos nocturnos y aplica una luz de relleno virtual que imita a un foco de estudio profesional. AI Clarity Enhancer reconstruye texturas y bordes cuando se usa el zoom máximo (120x) para evitar el efecto de acuarela típico de los aumentos digitales.

reconstruye texturas y bordes cuando se usa el zoom máximo (120x) para evitar el efecto de acuarela típico de los aumentos digitales. AI Eraser elimina objetos no deseados de las fotos con precisión.

elimina objetos no deseados de las fotos con precisión. AI Reflection Remover elimina automáticamente los molestos reflejos del cristal cuando se hace una foto a través de la ventana de un avión o tren.

elimina automáticamente los molestos reflejos del cristal cuando se hace una foto a través de la ventana de un avión o tren. AI Perfect Shot detecta si alguien cerró los ojos en una foto de grupo y puede abrirlos o cambiar expresiones faciales seleccionando el mejor fotograma de una ráfaga.

En cuanto a la privacidad, incluye Auto Pixelate, que detecta nombres y fotos de perfil en capturas de pantalla y los difumina automáticamente antes de que se compartan, protegiendo la privacidad del usuario y de sus contactos.

Además, el sistema O+ Connect se propone derribar los muros entre ecosistemas. Ahora es posible conectar el Find X9 Pro a un Mac o a un PC con Windows de forma nativa para arrastrar archivos, responder mensajes desde el ordenador o incluso proyectar hasta cinco apps del móvil en la pantalla del PC, facilitando el trabajo híbrido.

En resumen

Más batería, mejores cámaras y una construcción sólida y resistente. Son algunas de las bazas del Oppo Find X9 Pro, que proporciona una autonomía de tres días, un sistema fotográfico que compite con cámaras profesionales y una inteligencia artificial que realmente simplifica la vida diaria.

Para quien busque un teléfono que sea herramienta de trabajo y cámara profesional a la vez y que no quiera tener que elegir entre potencia y autonomía, el Find X9 Pro es una opción muy recomendable.

Disponibilidad y precio en España

El Oppo Find X9 Pro se comercializa en España con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

se comercializa en España con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Tiene un precio oficial de salida de 1.299 euros, aunque hay promociones en la web de la marca.

(*El dispositivo fue cedido por Oppo para la prueba)