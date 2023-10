La Comisión Europea también advierte a Tik Tok por contener propaganda terrorista

La Comisión Europea (CE) advirtió este jueves a la red social china Tik Tok por contener "propaganda terrorista" tras el ataque de Hamás a Israel el pasado sábado y le pidió que adopte medidas para eliminarla, teniendo en cuenta que es una plataforma que utilizan mucho los menores de edad.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, responsable de controlar a las empresas digitales en la UE, escribió una carta al consejero delegado de Tik Tok, Shou Zi Chew, pidiéndole que le explique en 24 horas qué medidas adoptará, igual que ha reclamado a X (antes Twitter) y a Meta, matriz de Instagram y Facebook.

"Dado que muchos usuarios, particularmente menores, recurren a su plataforma como una fuente de noticias, las fuentes fiables deben diferenciarse adecuadamente de la propaganda terrorista", dijo Breton.

#TikTok has a particular obligation to protect children & teenagers from violent content & terrorist propaganda —as well as death challenges & potentially life-threatening content.#DSA sets out very clear obligations TikTok must comply with.Letter to TikTok CEO Shou Zi Chew⤵️ pic.twitter.com/J1tpVzXaYR