Así cambia Google Play Store para cumplir con las leyes de la UE

Google ha anunciado importantes cambios en su programa de ofertas externas de Play Store, dirigidos específicamente a los usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE).

Estas modificaciones, que entran en vigor de forma inmediata, responden a los requisitos de cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea y suponen según Google un cambio significativo en el ecosistema de aplicaciones móviles europeo.

Una flexibilización que, de acuerdo a la tecnológica, ofrece más opciones tanto a desarrolladores como a usuarios, aunque manteniendo, asegura, medidas de seguridad para proteger a los consumidores.

¿Qué es el programa de ofertas externas?

Hasta ahora, Google obligaba a los desarrolladores de aplicaciones a utilizar exclusivamente su sistema de pagos interno para las compras dentro de las aplicaciones.

El programa de ofertas externas permite a los desarrolladores dirigir a los usuarios fuera de la aplicación para realizar compras de contenido digital o suscripciones, utilizando sistemas de pago alternativos.

Estos son los principales cambios que introduce Google en la Play Store:

Mayor flexibilidad para los desarrolladores

Los desarrolladores pueden ahora:

Dirigir a los usuarios mediante enlaces activos hacia sitios web externos, tiendas de aplicaciones ya instaladas en el dispositivo o navegadores web.

Promocionar la descarga de sus propias aplicaciones (disponible a partir del otoño de 2025).

de sus propias aplicaciones (disponible a partir del otoño de 2025). Incluir parámetros adicionales en las URL, siempre que no transfieran información personal identificable.

Nuevo modelo de tarifas más favorable

Google ha reestructurado completamente su sistema de comisiones:

Tarifa de adquisición inicial

Se reduce del nivel anterior al 3% de las transacciones.

Solo se aplica durante los primeros 6 meses tras la instalación de la aplicación (antes era indefinida).

Desaparece por completo tras los 6 meses.

Tarifas de servicio continuo

Google introduce un sistema de dos niveles que los desarrolladores pueden elegir:

Nivel 1 (obligatorio): 10% de las transacciones de compras in-app o 3% para suscripciones. Incluye servicios esenciales como revisión de aplicaciones, protección contra malware y funciones básicas de distribución.

10% de las transacciones de compras in-app o 3% para suscripciones. Incluye servicios esenciales como revisión de aplicaciones, protección contra malware y funciones básicas de distribución. Nivel 2 (opcional): Tarifa adicional del 10% para compras in-app o 3% para suscripciones. Ofrece servicios avanzados como campañas promocionales personalizadas, aparición en búsquedas no directas y herramientas de reenganche de usuarios.

Tarifas fijas para descargas de aplicaciones

A partir del próximo otoño, cuando esté disponible la función de enlazar descargas de aplicaciones, se aplicarán tarifas fijas por país y categoría. Por ejemplo, en España (Grupo 3), las tarifas serían:

Aplicaciones: 0,50 euros (Nivel 1) o 1,00 euro (Nivel 1+2) por descarga.

0,50 euros (Nivel 1) o 1,00 euro (Nivel 1+2) por descarga. Juegos: 0,30 euros (Nivel 1) o 0,60 euros (Nivel 1+2) por descarga.

Medidas de seguridad reforzadas

Dado que los enlaces externos pueden exponer a los usuarios a riesgos de seguridad, Google implementa nuevas medidas:

Revisión de seguridad obligatoria de todas las aplicaciones y destinos promocionados.

obligatoria de todas las aplicaciones y destinos promocionados. Pantalla informativa que aparece cuando el usuario hace clic en un enlace externo, advirtiendo que abandonará el entorno de Play Store.

que aparece cuando el usuario hace clic en un enlace externo, advirtiendo que abandonará el entorno de Play Store. Opción para el usuario de decidir si quiere ver futuras advertencias para esa aplicación específica.

¿Qué significa para los usuarios?

A partir de ahora, los usuarios del Espacio Económico Europeo tendrán:

Más opciones de pago al poder usar sistemas alternativos al de Google.

Mayor transparencia con las advertencias al salir de Play Store.

Posibles precios más competitivos si los desarrolladores trasladan parte del ahorro en comisiones.

Calendario de implementación

Desde hoy: Los desarrolladores pueden inscribirse en el programa revisado.

Los desarrolladores pueden inscribirse en el programa revisado. Próximos tres meses: Los desarrolladores ya inscritos deben adaptarse a los nuevos requisitos.

Los desarrolladores ya inscritos deben adaptarse a los nuevos requisitos. Otoño de 2025: Disponibilidad de API actualizadas y función de enlaces a descargas de aplicaciones.

Impacto en el mercado español

Estos cambios afectan directamente al mercado español, incluido en el Grupo 3 de países, de acuerdo a la clasificación establecida por Google, que detalla que ahora los desarrolladores españoles podrán beneficiarse de: