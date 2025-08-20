Así cambia Google Play Store para cumplir con las leyes de la UE
Estas modificaciones, que entran en vigor de forma inmediata, responden a los requisitos de la Ley de Mercados Digitales.
La UE fuerza a Google a abrir la Play Store
Google ha anunciado importantes cambios en su programa de ofertas externas de Play Store, dirigidos específicamente a los usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE).
Estas modificaciones, que entran en vigor de forma inmediata, responden a los requisitos de cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea y suponen según Google un cambio significativo en el ecosistema de aplicaciones móviles europeo.
Una flexibilización que, de acuerdo a la tecnológica, ofrece más opciones tanto a desarrolladores como a usuarios, aunque manteniendo, asegura, medidas de seguridad para proteger a los consumidores.
¿Qué es el programa de ofertas externas?
Hasta ahora, Google obligaba a los desarrolladores de aplicaciones a utilizar exclusivamente su sistema de pagos interno para las compras dentro de las aplicaciones.
El programa de ofertas externas permite a los desarrolladores dirigir a los usuarios fuera de la aplicación para realizar compras de contenido digital o suscripciones, utilizando sistemas de pago alternativos.
Estos son los principales cambios que introduce Google en la Play Store:
Mayor flexibilidad para los desarrolladores
Los desarrolladores pueden ahora:
- Dirigir a los usuarios mediante enlaces activos hacia sitios web externos, tiendas de aplicaciones ya instaladas en el dispositivo o navegadores web.
- Promocionar la descarga de sus propias aplicaciones (disponible a partir del otoño de 2025).
- Incluir parámetros adicionales en las URL, siempre que no transfieran información personal identificable.
Nuevo modelo de tarifas más favorable
Google ha reestructurado completamente su sistema de comisiones:
Tarifa de adquisición inicial
- Se reduce del nivel anterior al 3% de las transacciones.
- Solo se aplica durante los primeros 6 meses tras la instalación de la aplicación (antes era indefinida).
- Desaparece por completo tras los 6 meses.
Tarifas de servicio continuo
Google introduce un sistema de dos niveles que los desarrolladores pueden elegir:
- Nivel 1 (obligatorio): 10% de las transacciones de compras in-app o 3% para suscripciones. Incluye servicios esenciales como revisión de aplicaciones, protección contra malware y funciones básicas de distribución.
- Nivel 2 (opcional): Tarifa adicional del 10% para compras in-app o 3% para suscripciones. Ofrece servicios avanzados como campañas promocionales personalizadas, aparición en búsquedas no directas y herramientas de reenganche de usuarios.
Tarifas fijas para descargas de aplicaciones
A partir del próximo otoño, cuando esté disponible la función de enlazar descargas de aplicaciones, se aplicarán tarifas fijas por país y categoría. Por ejemplo, en España (Grupo 3), las tarifas serían:
- Aplicaciones: 0,50 euros (Nivel 1) o 1,00 euro (Nivel 1+2) por descarga.
- Juegos: 0,30 euros (Nivel 1) o 0,60 euros (Nivel 1+2) por descarga.
Medidas de seguridad reforzadas
Dado que los enlaces externos pueden exponer a los usuarios a riesgos de seguridad, Google implementa nuevas medidas:
- Revisión de seguridad obligatoria de todas las aplicaciones y destinos promocionados.
- Pantalla informativa que aparece cuando el usuario hace clic en un enlace externo, advirtiendo que abandonará el entorno de Play Store.
- Opción para el usuario de decidir si quiere ver futuras advertencias para esa aplicación específica.
¿Qué significa para los usuarios?
A partir de ahora, los usuarios del Espacio Económico Europeo tendrán:
- Más opciones de pago al poder usar sistemas alternativos al de Google.
- Mayor transparencia con las advertencias al salir de Play Store.
- Posibles precios más competitivos si los desarrolladores trasladan parte del ahorro en comisiones.
Calendario de implementación
- Desde hoy: Los desarrolladores pueden inscribirse en el programa revisado.
- Próximos tres meses: Los desarrolladores ya inscritos deben adaptarse a los nuevos requisitos.
- Otoño de 2025: Disponibilidad de API actualizadas y función de enlaces a descargas de aplicaciones.
Impacto en el mercado español
Estos cambios afectan directamente al mercado español, incluido en el Grupo 3 de países, de acuerdo a la clasificación establecida por Google, que detalla que ahora los desarrolladores españoles podrán beneficiarse de:
- Tarifas más competitivas comparadas con las comisiones estándar de Google (30%).
- Mayor control sobre la experiencia de compra de sus usuarios.
- Posibilidad de ofrecer promociones y descuentos directos sin restricciones de Google.
