Cinco claves para hacer compras online más sostenibles

El continuo incremento de las compras online y los envíos a domicilio tiene un coste medioambiental que apenas podemos llegar a imaginar.

Parece que este modelo ha llegado para quedarse, pero hay formas de mejorar, al menos un poco, su impacto en el planeta.

La semana próxima se celebra el Día Internacional de la Tierra y, coincidiendo con él, la compañía de logística InPost propone cinco consejos que podemos poner en práctica a la hora de comprar online para un consumo más sostenible sin tener que renunciar a nada.

Agrupa tus pedidos

Agrupar los pedidos en compras online presenta múltiples beneficios para el medio ambiente y es más eficiente para nuestra economía y el transporte.

El hecho de agrupar varios pedidos en un solo envío nos permitirá fomentar una reducción de emisiones de carbono, ya que estaremos aprovechando un único viaje de la furgoneta de reparto para recibir varias compras al mismo tiempo.

Algo que ahorrará combustible y reducirá el tráfico rodado, ya que se podrá aprovechar al máximo la capacidad de carga de los vehículos de transporte, lo que también reduce la generación de residuos asociada con el embalaje.

Además, si agrupamos compras en un mismo pedido, estaremos ahorrando en los gastos de envío, lo que beneficiará a nuestro bolsillo y nos permitirá gestionar mejor nuestro tiempo, al poder recoger nuestras compras de una vez.

Elige la opción de envío a no domicilio

Cada vez más gente apuesta por recibir sus compras online fuera de casa, lo que se conoce como envíos a no domicilio. De hecho, un estudio de Telling Insights revela que el 53% de los habitantes de municipios de más de 50.000 habitantes ya elige esta opción cuando hace compras online.

Eso supone un cambio de tendencia frente a las entregas directamente en casa, ya que un paquete entregado en un punto de recogida InPost genera un 86% menos de emisiones de CO2 que uno que recibamos directamente en nuestra puerta, según un estudio de South Pole.

La razón es sencilla: cuando elegimos envíos a no domicilio, podemos seleccionar en qué punto pack o locker queremos recoger nuestras compras online. Y siete de cada 10 usuarios eligen uno cercano a su domicilio o lugar de trabajo, lo que permite que el 77% de los usuarios acuda a pie al punto de recogida.

Aunque no nos demos cuenta, cada vez que elegimos un envío a no domicilio estamos contribuyendo a que se hayan producido menos trayectos en vehículo rodado por parte de las compañías de logística y eliminamos la posibilidad de que se produzcan entregas fallidas. Es decir, que no haya nadie en casa cuando vienen a entregarnos el paquete (y, por tanto, que tengan que volver, realizando un nuevo trayecto en vehículo a motor).

Haz las devoluciones en puntos de recogida

Por mucho que pensemos qué vamos a comprar, a veces tendremos que devolver o cambiar un producto. Así que, del mismo modo que elegir la opción de entrega a no domicilio reducirá nuestra huella de carbono al hacer compras online, devolver el producto en un punto pack o en locker también contribuirá a un consumo más sostenible.

Por ejemplo, los de InPost. Los punto pack son comercios locales que se encargan de recibir o recoger nuestros paquetes a modo de intermediarios, mientras que los lockers son taquillas inteligentes de alta seguridad disponibles las 24 horas del día en lugares públicos, como gasolineras, supermercados o estaciones de transporte público.

Dos opciones que encajan en nuestro día a día y a las que podemos acudir a pie o en bicicleta, ya que podemos elegir el lugar concreto en el que queremos realizar la devolución o recogida, por lo que siempre optaremos por los que se ubiquen en nuestro entorno habitual: cerca de casa, del trabajo, del gimnasio o del colegio de los niños. Es la mejor forma de aprovechar un trayecto para hacer dos cosas.

Reutiliza y recicla

Este consejo se puede entender de dos formas. Por un lado, nos invita a extender la vida útil de nuestros bienes para evitar desecharlos a la primera de cambio, así como a recuperar aquellos útiles que puedan tener una segunda vida.

El mercado de segunda mano, que han popularizado muchas plataformas, es una buena opción para comprar de otra manera.

Además, no debemos olvidarnos de reciclar cajas, plásticos y envoltorios de los objetos que compremos, ya que con ello estaremos contribuyendo a permitir su reciclaje para que esos materiales también tengan una segunda vida y no terminen en lugares inadecuados.

Elige tiendas sostenibles

Por último, desde InPost recomiendan apostar por aquellos comercios que sean sostenibles en todas sus facetas, tanto en el diseño como en la fabricación y distribución de los productos. Hoy en día es muy fácil consultar la política de sostenibilidad de las empresas, ya que podemos revisar su propia página web oficial y, además, complementar esa información con la procedente de auditores externos.

En este sentido, la propia InPost acaba de obtener la calificación ‘-A’ del Carbon Disclosure Project (CDP), lo que supone una mejora de cinco niveles en solo un año. La compañía ha mejorado en 10 de las 11 categorías analizadas por el CDP, una organización sin ánimo de lucro que analiza las medidas que ponen en marcha empresas de todo el mundo para ser más sostenibles. Si consultas sus publicaciones, podrás saber si tu tienda favorita está haciendo los cambios necesarios para ser más sostenible.

Con estos sencillos consejos, nuestro consumo online será cada día más sostenible sin que por ello tengamos que renunciar a comprar lo que queremos.

“Nuestro objetivo como compañía es lograr un modelo de logística más eficiente y sostenible, y eso es algo que creemos que tenemos que construir entre todos”, explica Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.