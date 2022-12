Cuidado con el bulo de WhatsApp para el 31 de diciembre

Whatsapp es una aplicación que puede ser utilizada en la gran mayoría de dispositivos móviles. Incluso aquellos que tienen hasta 10 años de antigüedad son capaces de utilizar esta aplicación. Aun así, Whatsapp es una plataforma por la que fluyen muchísimos bulos. Suele ser a través de un enlace por el cuál, cuando pinchas, te son robados tus datos, pero también existe la desinformación y la infoxicación que forman parte de los bulos de Whatsapp.

En concreto, hay un bulo que está circulando entre los usuarios de esta plataforma de mensajería instantánea, y este es que a partir del día 31 de diciembre de este año, Whatsapp dejará de ser compatible con ciertos teléfonos, pero esto no es cierto. No es la primera vez que este bulo circula entre los usuario de Whatsapp. Otros años también se ha dicho que la aplicación dejaría de funcionar para ciertos tipos de teléfonos y ningún año se ha dado ese caso, puesto que se trata de un bulo.

Sí es cierto de que la aplicación restringe el acceso a versiones de Android que sean muy antiguas, y muchas veces los bulos saltan a los medios de comunicación, pero la noticia de que a partir del 31 de diciembre Whatsapp dejará de ser compatible con ciertos tipos de teléfonos es falsa, es un bulo.

Si estás preocupado por si tu teléfono Android es uno de esos que son demasiado antiguos para poder soportar el sistema de Whatsapp, debes saber que el sistema operativo mínimo para poder tener Whatsapp en tu teléfono móvil es el Android 4.1.

Aunque esta noticia falsa haya circulado por los medios de comunicación, comenzó en la página Gizmo China, que se trata de una web de noticias donde van actualizando los nuevos avances tecnológicos que van saliendo. Según "informaban", Whatsapp iba a dejar en la estacada a una lista de 49 teléfonos móviles a partir del 31 de diciembre. Realmente esta lista la hicieron de manera aleatoria teniendo en cuenta un solo factor en común: la lista que se realizó incluía teléfonos que tenían un sistema previo al mínimo para utilizar Whatsapp, el 4.1.

La página oficial de ayuda de Whatsapp declara que "el soporte actual para Android abarca todos los teléfonos que tengan un mínimo de Android 4.1", un mínimo que lleva estando desde hace ya meses y que no piensa cambiar en 2023. Así que si tienes un móvil con una versión 4.1 no te preocupes, a partir del 31 de diciembre no dejarás de usar Whatsapp, todo seguirá de la misma manera.