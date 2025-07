Así son las estrellas 'invisibles' que podrían revelar dónde hay materia oscura: "Predecimos una población de enanas oscuras cerca del centro galáctico"

Cuando observamos el cielo en una noche despejada, una infinidad de secretos se abre ante nuestros ojos; y lo más fascinante es, precisamente, aquello que no podemos ver. Más allá de las estrellas que iluminan el manto oscuro, el universo acoge miles de realidades aún por explorar. Una de ellas, está relacionada con la materia oscura, aunque es posible que un nuevo estudio publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle physics arroje algo de luz en la inmensidad.

La NASA define la materia oscura como "una sustancia misteriosa que afecta y moldea el cosmos, pero los científicos aún intentan descifrarla". Teniendo en cuenta que todo lo que se puede percibir en el universo, desde las personas hasta los planetas, está hecho de materia; la oscura forma parte de aquella que todavía no podemos ver porque "no refleja, absorbe ni irradia luz" perceptible para nuestros telescopios e instrumentos.

Eso no significa que no ocupe espacio, pues constituye aproximadamente el 27% del cosmos. En la actualidad, los expertos creen que se trata de una especie de "andamio gravitacional que atrae la mayor parte de la materia normal del cosmos", pero no está compuesta por las partículas conocidas de la materia ordinaria. Ahora, un equipo de investigadores ingleses y estadounidenses cree haber encontrado nuevas pistas en las llamadas 'enanas negras'. El artículo en cuestión se titula Dark Dwarfs: Dark Matter-Powered Sub-Stellar Objects Awaiting Discovery at the Galactic Center.

El 25% del universo está compuesto de materia oscura

"Creemos que el 25% del universo está compuesto por un tipo de materia que no emite luz, lo que la hace invisible a nuestros ojos y telescopios", explica Jeremy Sakstein, profesor de Física en la Universidad de Hawái y uno de los autores del estudio. "Solo la detectamos a través de sus efectos gravitacionales. Por eso la llamamos materia oscura". Por lo tanto, la certeza de que existe es irrefutable, pero todavía no es posible definirla con exactitud, pese a las hipótesis planteadas a lo largo de los últimos 50 años.

Según el medio especializado Phys.org, el presente estudio es importante porque "ofrece herramientas concretas para romper este estancamiento", a falta de evidencias experimentales para que alguna teoría pudiera prevalecer en el tiempo. "La materia oscura interactúa gravitacionalmente, por lo que podría ser capturada por las estrellas y acumularse en su interior. Si esto ocurre, también podría interactuar consigo misma y aniquilarse, liberando energía que calienta la estrella", prosigue Sakstein.

¿Qué son las enanas oscuras?

Es entonces cuando entran en juego las enanas oscuras, capaces de emitir luz, pero no debido a la fusión nuclear como sí lo harían las estrellas comunes. De acuerdo con la explicación de Sakstein, estaríamos hablando de "objetos de muy baja masa, aproximadamente del 8% de la masa del Sol". Por ese motivo, solo emiten una luz tenue y son comunmente conocidas por la comunidad científica como "enanas marrones".

Ahora bien, el reciente estudio plantea que, en regiones del universo donde la materia oscura es abundante, como el centro de nuestra galaxia, podrían transformarse en otra cosa: enanas oscuras. Sin embargo, esta hipótesis tendría poco valor si no hubiera una forma concreta de identificarlas. Los investigadores proponen así un marcador distintivo, el litio-7.

"Investigamos los efectos de la aniquilación de materia oscura en objetos con masas cercanas al límite subestelar y descubrimos que la masa mínima para combustión estable de hidrógeno es mayor que el valor de 0.075M⊙ (masas solares). Por debajo de este límite, las enanas marrones en enfriamiento evolucionan en objetos estables alineados por materia oscura, a los que denominamos enanas negras", informan los investigadores en su estudio. Asimismo, "predecimos una población de enanas oscuras cerca del centro galáctico". Estas estrellas "conservan su litio-7 inicial en rangos de masa donde las enanas marrones o rojas lo destruirían, lo que proporciona un método para detectarlas".