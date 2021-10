Cómo evitar que nos timen con QR y Bizum, los nuevos objetivos de los ciberdelincuentes

En las últimas semanas, los cuerpos de seguridad han alertado de nuevas modalidades de cibercrimen basados en códigos QR y aplicaciones de pago telemático como Bizum. La sociedad tiende a hacerse cada vez más digital y los ciberdelincuentes están constantemente innovando y aprovechándose de las tecnologías más populares para engañar a los usuarios.

En 2019, ya antes de la pandemia, la ciberdelincuencia se había convertido en el segundo delito más común en España, según el último informe del Ministerio de Interior, solo por detrás de los hurtos. Desde entonces, la tendencia no ha parado de crecer. Según un estudio de Datos101, en el último año, España ha registrado un incremento del 125% en los ciberataques, convirtiéndose así en el tercer país más atractivo para los ciberdelincuentes.

Desde Entelgy Innotec Security, división de ciberseguridad de Entelgy, proponen algunos consejos para evitar caer en las tácticas de los ciberdelincuentes:

Los QR fraudulentos

Los códigos QR se hicieron muy populares durante el desconfinamiento para sustituir a las cartas de papel de bares y restaurantes. Generalmente, al leerlos podemos acceder a enlaces, pero sus funciones van más allá. De hecho, en algunos países de Asia es habitual usarlos para hacer pagos sin contacto, lo que los convierte en el atractivo perfecto para la ciberdelincuencia.

Con el objetivo de acceder a datos personales, los delincuentes pegan códigos fraudulentos encima de aquellos colocados por la restauración o incluso por organismos oficiales como instituciones o museos.

Además, y aunque es más fácil desconfiar de enlaces que no están asociados a ninguna marca o entidad, otra modalidad de fraude es colocar un QR sin necesidad de sustituir otros, ofreciendo entrar en sorteos de premios asegurados.

Para evitar caer en esta trampa, los expertos recomiendan configurar la app de lectura de estos códigos para que no acceda directamente al enlace, sino que puedas ver la dirección a la que se dirige y comprobar que el enlace no tiene caracteres especiales.

De este modo, a la hora de dar permisos e introducir datos personales o descargar algún archivo, lo harás con la seguridad de que la web es segura. En caso de duda, lo mejor es no seguir el enlace y teclear lo que quieres encontrar en tu buscador de confianza.

Los peligros de Bizum

Uno de los fraudes más recientes con este método se realiza a través de un SMS que llega al móvil de la víctima en nombre de la Seguridad Social, asegurando que tiene un pago pendiente de realizar y que se hará por medio de Bizum. En este caso, los delincuentes solicitan un pago camuflándolo de ingreso para que la víctima acepte rápidamente.

En otras ocasiones contactan a la víctima solicitando la devolución de un pago por Bizum que se ha enviado por error, haciéndose pasar incluso por amigos o conocidos.

En ambos casos se debe dar el consentimiento para realizar la transacción, por eso se recomienda que, si recibes algún mensaje de este tipo, recuerda leer con calma cualquier notificación y asegurarte de la veracidad de lo que te están diciendo.

Además, procura no clicar en enlaces que no sabes a donde se redirigen, no aceptar transacciones de personas que no formen parte de tu lista de contactos y nunca facilitar tus datos de acceso. Por último, no te olvides de que ningún organismo oficial realiza pagos a través de Bizum, tal y como ha recordado la Seguridad Social.