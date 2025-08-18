Google pagará 30 millones por prácticas anticompetitivas en Australia

Google ha acordado pagar una multa de 55 millones de dólares australianos (unos 35,8 millones de dólares estadounidenses o 30,6 millones de euros) por violar las leyes de competencia en Australia.

Este acuerdo se deriva de prácticas anticompetitivas que la empresa admitió haber llevado a cabo entre diciembre de 2019 y marzo de 2021.

Durante este período, las empresas de telecomunicaciones Telstra y Optus, dos de las más importantes en el país, preinstalaron la aplicación Google Search como el único motor de búsqueda en los teléfonos Android que vendieron a los consumidores.

A cambio de esta exclusividad, Google proporcionó a estas compañías una parte de los ingresos generados por los anuncios que se mostraban a los usuarios al utilizar la aplicación.

Google admite la infracción

La presidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), Gina-Cass Gottlieb, enfatizó la gravedad de estas conductas, afirmando que "las conductas que restringen la competencia son ilegales en Australia porque generalmente implican menos opciones, mayores costes o un peor servicio para los consumidores".

Este tipo de prácticas no solo afecta a los competidores en el mercado, sino que también limita las opciones disponibles para los usuarios finales, lo que puede resultar en un detrimento de la calidad del servicio y un aumento en los precios.

La ACCC ha indicado que Google ha cooperado con la investigación y ha admitido su responsabilidad en la reducción de la competencia en el mercado.

La multa acordada de 55 millones de dólares australianos aún debe ser ratificada por el Tribunal Federal, que tiene la autoridad para determinar si la sanción es apropiada o si se debe establecer una cantidad diferente.

Esa nueva fase judicial es crucial, ya que el tribunal evaluará la magnitud de la infracción y el impacto que tuvo en el mercado australiano.

Más compromisos de Google

Además de la multa, Google se ha comprometido a eliminar las restricciones de preinstalación de motores de búsqueda de la competencia en sus contratos con fabricantes de teléfonos Android y empresas de telecomunicaciones.

Este compromiso es significativo, ya que busca fomentar un entorno más competitivo en el mercado de búsqueda en línea. La ACCC ha señalado que este acuerdo podría crear la posibilidad de que millones de australianos tengan acceso a más opciones de búsqueda en el futuro, lo que beneficiaría a los usuarios al ofrecerles una mayor variedad de servicios y potencialmente mejores precios.

El impacto de este acuerdo no solo se limita a la multa económica, sino que también representa un cambio en la forma en que Google interactúa con sus socios comerciales en Australia.

La eliminación de las restricciones de preinstalación permitirá a otros motores de búsqueda competir en igualdad de condiciones, lo que podría llevar a una mayor innovación y mejora en los servicios.

El acuerdo entre Google y la ACCC establece así un precedente importante para la regulación de la competencia en el sector tecnológico en Australia.