WhatsApp está en el centro de la polémica tecnológica de forma permanente. Entre los bulos interesados que deslizan desde la competencia para intentar arañarle usuarios y los cambios de condiciones en privacidad y condiciones que te aparecen cada cierto tiempo (cada vez menos), algo que hace desconfiar e incomoda y miles de de sus usuarios, la duda sobre seguir fiel al gigante de la mensajería móvil instantánea o experimentar nuevas plataformas se acrecienta. Lo último que está llamando poderosamente la atención es el cierre masivo de grupos que ha tenido lugar recientemente, que algunos han denunciado y nadie había explicado...hasta ahora.

¿Qué grupos de chat son los que está eliminando WhatsApp de forma unilateral? ¿A qué se debe? ¿Podré seguir compartiendo intimidades con familiares y amigos sin temor de que alguien me esté espiando? Muchas son las interrogantes que genera este movimiento.

En principio no debemos tener en este aspecto porque lo que está llevando a cabo WhatsApp es una limpia de cuentas de aquellos usuarios que no respeten los nuevos términos de condiciones y en ningún momento se inmiscuirá en el contenido de los mensajes que nos crucemos con otros usuarios, ya que son mensajes cifrados de extremo a extremo. Eso sí, desde portales especializados, como WaBetaInfo, aclaran que el equipo de moderación de WhatsApp sí utiliza una tecnología avanzada de aprendizaje automático basada en información de cada uno de los grupos para detectar ciertas anomalías, además de detecta información sospechosa, como nombres y descripciones de grupos ilegales, motivo por el cual sí puede suspender un grupo. Y, ojo, cuando un grupo es cerrado de manera permanente por WhatsApp, sus participantes no podrán enviar mensajes y leer el historial de chat ni podrán abrir la información del grupo y leer la lista de los otros participantes.

