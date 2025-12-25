Italia frena las condiciones de Meta que limitan el acceso de proveedores de IA a WhatsApp

La autoridad Antimonopolio de Italia ordenó a Meta la "suspensión inmediata" de las nuevas condiciones contractuales de WhatsApp al considerar que restringen el acceso de proveedores de inteligencia artificial (IA) competidores al servicio de mensajería.

La investigación, iniciada por la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) en Italia en julio de 2025, analiza un presunto abuso de posición dominante al considerar que Meta integró su servicio Meta AI en WhatsApp "en posición preeminente respecto a los servicios de los competidores".

El procedimiento fue ampliado el pasado 25 de noviembre para incluir en el expediente la aplicación de las nuevas condiciones contractuales previstas por los WhatsApp Business Solution Terms, introducidos el 15 de octubre y cuya plena entrada en vigor está prevista antes del 15 de enero de 2026.

"Estas condiciones excluyen por completo de la plataforma WhatsApp a las empresas competidoras de Meta AI en el mercado de los servicios de chatbot AI", explicó la AGCM en un comunicado.

La Autoridad concluyó que la conducta de Meta "parece tener naturaleza abusiva", al ser susceptible de "limitar la producción, los canales de salida o el desarrollo técnico" en dicho mercado, en perjuicio de los consumidores.

La AGCM advirtió además de que el comportamiento del grupo podría causar "un daño grave e irreparable" a las dinámicas competitivas durante el tiempo necesario para completar la investigación, comprometiendo la capacidad del mercado para ser disputado por nuevos operadores.

Por este motivo, ordenó a Meta suspender las condiciones contractuales con el objetivo de "preservar el acceso a la plataforma WhatsApp a los chatbot AI competidores de Meta AI".

Investigación abierta por Bruselas

La actuación del regulador italiano se produce en paralelo a la investigación abierta el pasado 4 de diciembre por la Comisión Europea sobre la misma política de Meta en el Espacio Económico Europeo (EEE), si bien Bruselas excluyó a Italia de su análisis para evitar solapamientos con el procedimiento nacional. La Autoridad italiana señaló que mantiene una coordinación con la Comisión Europea para garantizar una respuesta eficaz.

Según informó la Comisión al notificar la apertura de la investigación, "los proveedores de IA competidores podrían quedar bloqueados para llegar a sus clientes a través de WhatsApp", mientras que "el servicio propio de Meta -Meta AI- seguiría estando accesible para los usuarios de la plataforma".

La nueva política de la tecnológica de Mark Zuckerberg prohíbe, según apuntó Bruselas, "a los proveedores de IA utilizar la WhatsApp Business Solution, cuando la IA sea el servicio principal que ofrecen".

El Ejecutivo comunitario entiende que las compañías sí podrán seguir usando herramientas IA para realizar funciones como la atención automatizada al cliente mediante WhatsApp y teme "que esta nueva política pueda impedir que proveedores de IA de terceros ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp en el EEE".

"Estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal conforme a las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar un posible perjuicio irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", afirmó la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.