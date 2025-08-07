Las marcas chinas conquistan el mercado mundial de smartphones

El fabricante asiático Realme ha anunciado que supera los 300 millones de usuarios globales, una cifra que refleja el crecimiento imparable de las marcas chinas en el sector de los smartphones.

Este hito se produce en un momento de transformación del mercado global de smartphones.

Los datos más recientes del primer trimestre de 2025 muestran una industria dominada por la competencia entre Samsung, que lidera con un 20% de cuota mundial, y Apple, que alcanzó por primera vez el primer puesto en un primer trimestre con un 19% según algunas consultoras.

Sin embargo, el verdadero fenómeno está en las posiciones siguientes. Xiaomi mantiene la tercera posición mundial con un crecimiento del 2% interanual, mientras que otras marcas chinas como Oppo, Vivo, OnePlus y la propia Realme han ido ganando terreno de forma constante.

El dominio asiático se consolida

Las cifras no dejan lugar a dudas: las marcas chinas alcanzaron un récord histórico en el cuarto trimestre de 2024, representando el 56% de todos los envíos globales de smartphones.

Este dominio se ha construido sobre tres pilares fundamentales:

La relación calidad-precio. Las empresas chinas han conseguido ofrecer tecnología avanzada a precios significativamente más bajos que sus competidores occidentales. Dispositivos con procesadores potentes, cámaras de alta resolución y sistemas de carga rápida están disponibles por menos de 300 euros, precios impensables hace una década para estas prestaciones.

Las empresas chinas han conseguido ofrecer tecnología avanzada a precios significativamente más bajos que sus competidores occidentales. Dispositivos con procesadores potentes, cámaras de alta resolución y sistemas de carga rápida están disponibles por menos de 300 euros, precios impensables hace una década para estas prestaciones. Innovación técnica. Marcas como Realme lideran el desarrollo de tecnologías como la carga ultrarrápida de 320 vatios, capaz de cargar completamente un dispositivo en cuatro minutos. También han sido pioneras en cámaras con zoom óptico avanzado y diseños más delgados y ligeros.

Marcas como Realme lideran el desarrollo de tecnologías como la carga ultrarrápida de 320 vatios, capaz de cargar completamente un dispositivo en cuatro minutos. También han sido pioneras en cámaras con zoom óptico avanzado y diseños más delgados y ligeros. La diversificación de gama. Estas compañías cubren todos los segmentos del mercado, desde dispositivos de menos de 100 euros hasta teléfonos premium que compiten directamente con el iPhone. Esta estrategia les permite captar usuarios en mercados emergentes y, posteriormente, fidelizarlos conforme aumenta su poder adquisitivo.

Impacto en el mercado español y europeo

En Europa, el avance de las marcas asiáticas es también notable. Realme y Honor tienen cada una un 4% de cuota de mercado, mientras que Xiaomi mantiene un sólido 11%. Oppo también registró buenas cifras en Europa Occidental durante 2024.

Para los consumidores españoles, esta competencia se traduce en beneficios directos.

La mayor variedad de opciones ha presionado los precios a la baja y ha acelerado la incorporación de nuevas tecnologías.

Funciones como la carga inalámbrica, cámaras con inteligencia artificial o pantallas de alta frecuencia de refresco, antes exclusivas de dispositivos de más de 800 euros, están ahora disponibles en terminales de gama media.

Puntos a tener en cuenta

No obstante, este crecimiento también plantea desafíos. Las diferencias en el servicio postventa, la frecuencia de actualizaciones de software y las políticas de privacidad de datos son aspectos que los consumidores deben considerar al elegir entre marcas occidentales y asiáticas.

El segmento de gama baja, con dispositivos por debajo de 100 dólares, fue el de mayor crecimiento en el primer trimestre de 2025, representando el 20% de las ventas globales.

Este dato explica parte del éxito de las marcas chinas, que dominan este segmento y lo utilizan como puerta de entrada a mercados como España.