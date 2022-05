La misión InSight de la NASA en Marte se está agotando

El módulo de aterrizaje InSight de la NASA en Marte está perdiendo potencia gradualmente y se prevé que finalice las operaciones científicas a finales de este verano.

Para diciembre, el equipo de InSight espera que el módulo de aterrizaje haya dejado de funcionar, concluyendo una misión que hasta el momento ha detectado más de 1.300 temblores, el más reciente, uno de magnitud 5 que ocurrió el 4 de mayo, y localizó regiones propensas a terremotos del Planeta Rojo.

La información recopilada de esos terremotos ha permitido a los científicos medir la profundidad y la composición de la corteza, el manto y el núcleo de Marte. Además, InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ha registrado datos meteorológicos de valor incalculable y ha estudiado los restos del antiguo campo magnético de Marte.

"InSight ha transformado nuestra comprensión del interior de los planetas rocosos y preparó el escenario para futuras misiones", dijo en un comunicado Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. "Podemos aplicar lo que hemos aprendido sobre la estructura interna de Marte a la Tierra, la Luna, Venus e incluso a los planetas rocosos de otros sistemas solares".

InSight llegó a Marte el 26 de noviembre de 2018. Equipado con un par de paneles solares que miden aproximadamente 2,2 metros de ancho cada uno, fue diseñado para lograr los principales objetivos científicos de la misión en su primer año en Marte (casi dos años terrestres).

Habiéndolos logrado, la nave espacial ahora se encuentra en una misión extendida, y sus paneles solares han estado produciendo menos energía a medida que continúan acumulando polvo.

Power levels are diminishing for @NASAInSight.Dusty solar panels and darker skies are expected to bring the mission to a close at the end of the year. Since landing on Mars in 2018, InSight has provided invaluable info on the inner workings of the planet: https://t.co/mMSCHtLFnI pic.twitter.com/ckc49h19Pv