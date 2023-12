¿Qué es el modo rosa de WhatsApp y cómo tenerlo?

La aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo, WhatsApp, está constantemente lanzando nuevas herramientas par facilitarnos la vida o simplemente, para suscitar nuestro interés. El "modo rosa" de WhatsApp es una de esas herramientas que ha despertado la curiosidad en muchos usuarios, pero es importante que veamos bien este tema con precaución. A continuación, presentamos una descripción del modo rosa, cómo se instala y las advertencias importantes relacionadas con él.

¿Qué es el modo rosa de WhatsApp?

El modo rosa de WhatsApp no es una función oficial de la aplicación de Meta (anteriormente Facebook). En realidad, es una interfaz de usuario no oficial que cambia el aspecto visual de WhatsApp a un tema predominantemente rosa. Esta modificación estética se logra a través de una APK (Paquete de aplicaciones de Android) no oficial llamada WhatsApp Plus.

Proceso de instalación

Para instalar el modo rosa, primero debes realizar una copia de seguridad de tu WhatsApp original. Luego, desinstalas la aplicación oficial y descargas la APK WhatsApp Plus. Al abrir esta versión modificada de WhatsApp, debes ingresar el código de verificación y luego puedes cambiar la interfaz al tema rosa desde la configuración de la aplicación.

Advertencias importantes

Riesgo de malware: Debes tener en cuenta algo importante: este tipo de aplicaciones no oficiales pueden conllevar riesgos importantes. El WhatsApp rosa ha sido identificado como un malware que toma el control completo del teléfono. Una vez instalado, este software malicioso puede operar en un segundo plano, robando datos personales y propagándose a través de tus contactos. Propagación a través de contactos: Este malware se transmite a través de mensajes engañosos enviados desde los teléfonos de tus contactos que ya han sido infectados. El mensaje contiene un enlace para descargar el archivo malicioso del supuesto WhatsApp rosa. Concesión de permisos: Al instalar la aplicación y otorgar los permisos necesarios, el malware obtiene el control del dispositivo. Aunque la aplicación se camufla y no aparece en el listado de aplicaciones instaladas, opera con tu permiso y compromete la seguridad de tu dispositivo.

Mientras que la idea de personalizar WhatsApp con un tema rosa puede ser estéticamente atractiva, los riesgos que conlleva la instalación de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus son grandes. Se recomienda evitar la descarga de APKs no oficiales y mantenerse dentro de las aplicaciones aprobadas oficialmente para garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales de los usuarios. La seguridad digital debe ser siempre una prioridad, especialmente en aplicaciones que manejan información personal y sensible.