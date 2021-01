¿Whatsapp te ha dejado de funcionar? Este es el motivo

La mayoría de los teléfonos móviles cuentan con esta aplicación instalada en sus sistemas: Whataspp, que se ha convertido en la app más utilizada por todos los usuarios de mensajería móvil a nivel mundial. Usado como un método de comunicación para establecer contacto con nuestros familiares y allegados, incluso para empresas, se nos hace impensable no contar con la aplicación de Whataspp en nuestros día a día.

Sin embargo, la aplicación de mensajería ha actualizado la lista de dispositivos en los que Whataspp dejará de funcionar y donde no se podrá instalar dicha aplicación. Este tipo de compatibilidades hará que muchos teléfonos móviles dejen de poder recibir y mandar estos mensajes en los próximos días.

Si bien es cierto que Facebook, compañía propietaria de Whataspp, no ha hecho circular una lista con los modelos que dejaran de tener este tipo de funcionalidad, si ha redactado una lista con las versiones de los sistemas en los que Whataspp será inútil a partir de 2021.

Empezando por Android, todos los móviles que cuenten con una versión anterior a Android 4.0.3 ya no podrán disponer de Whataspp como elemento de comunicación. Si no podemos actualizar nuestro sistema a alguno de los posteriores debemos ser conscientes de que nuestro móvil tiene los días contados para poder seguir haciendo uso de Whataspp.

Respecto a los usuarios de IOS, también ellos tienen que verificar la versión de sus sistemas, ya que Whataspp dejara de estar disponible en todas las versiones anteriores a IOS 9. Todos los consumidores de la marca deberán actualizar sus sistemas operativos a IOS 9 o superiores, o dejar de usar la plataforma de mensajería.

¿Cómo puedo saber la versión de mi Android o IOS?

En el caso de IOS deberemos entrar en Configuración, General y una vez dentro debemos comprobar la versión actual en Información. En cuanto a los usuarios de Android, el procedimiento también es bastante sencillo: debemos acceder a Ajustes y localizar la opción Sobre el teléfono. Podemos verificar el software instalado accediendo a Versión de Android.

Una vez comprobada la versión de nuestro Android o IOS, si esta es superior a las ya mencionadas no debemos tener ningún problema para seguir usando de manera correcta Whataspp. Si es inferior y además no podemos realizar una actualización a esta versión de software o superiores, debemos saber que a partir del 1 de enero de 2021 ya no podremos usar nuestro dispositivo para enviar o recibir Whataspp. En el mercado existen multitud de modelos disponibles si queremos seguir haciendo uso de esta aplicación de mensajería sustituyendo nuestro móvil por uno más actual.