Novedades que prepara WhatsApp para 2021

WhatsApp ha sido una de las aplicaciones estrella de este 2020, con permiso de Tik Tok, y todo hace pensar que en 2021 lo seguirá siendo. El programa de mensajería propiedad de Facebook ha ido implementando numerosas novedades en los últimos meses y según los analistas prepara para los próximos otras muchas que, o bien están en desarrollo, o bien ya están en pruebas en algunas plataformas o para algunos usuarios.

Se habló de un posible modo vacaciones para que no nos molestasen por ejemplo desde el trabajo en nuestro tiempo libre, pero parece que lo que traerá una futura actualización de WhatsApp es un simple leer más tarde. Permitirá archivar sine die las conversaciones que no queremos que nos molesten, algo que no ocurre ahora. Si archivas un chat individual o grupal, volverá a aparecer en la pantalla de inicio cuando haya un nuevo mensaje.

Videollamadas y llamadas en la versión web

En la versión beta de la aplicación en web algunos usuarios ya han podido ver las opciones de llamadas y videollamadas, pero aún no se ha extendido a todos los clientes. En las primeras semanas de 2021 podríamos hacer estas llamadas todos desde el ordenador, en el que aparecerán nuevos iconos y ventanas emergentes con la imagen en vídeo para las videollamadas o la foto de perfil para las llamadas de voz.

Multidispositivo

Una de las novedades que podría incluir la aplicación en 2021 es la posibilidad de iniciar sesión en varios dispositivos a la vez, sin limitaciones. Hasta ahora solamente es posible usar una cuenta en un móvil y un ordenador (ya sea con aplicación de escritorio o la versión web). En un futuro cercano podremos usar una misma cuenta en distintos dispositivos, como varios móviles.

En principio no se necesitaría que el móvil principal esté encendido o conectado a internet, como ocurre ahora cuando queremos usar la versión web o de escritorio en el ordenador.

Pagos dentro de la propia aplicación

En este 2020 WhatsApp ha ido extendiendo los pagos dentro de la app, algo de lo que disfrutan en países como Brasil o India. En su momento dijeron que llegaría pronto a España, pero aún no lo ha hecho.

Vídeos sin sonido

El editor de vídeos de la aplicación añadirá en una próxima versión, según se ha filtrado en las últimas semanas, un icono para enviar vídeos sin sonido. Con esta funcionalidad ahorraríamos batería y datos, al disminuir el peso del vídeo.