'El país oculto', una iniciativa para redescubrir los tesoros que tenemos al lado de casa

No solemos reparar en ellos porque, al fin y al cabo, están ahí al lado de casa y podemos ir a verlos cuando queramos. Pero, entre unas cosas y otras, lo más normal es que no lo hagamos. Siempre es más atractivo y más vistoso montarse en un avión y cruzar unos cuantos husos horarios que montarse en un coche y hacer unas pocas decenas o cientos de kilómetros para ir a un sitio que con frecuencia desdeñamos por poco exótico. Así nos pasa que nos sabemos de memoria Manhattan (o Londres, o París, o Roma) pero no somos capaces de situar (ponga aquí el pueblo cercano que le venga a la mente) en un mapa.

O al menos ese era el panorama prepandémico. Muchas cosas han cambiado en este último año y medio, entre ellas los viajes. Ya sea porque no podemos o porque no nos atrevemos, lo de ir al extranjero así alegremente se antoja complicado, por segundo verano consecutivo.

Echar una mano a quienes quieran viajar por España y no encuentren nada que les motive a hacer las maletas es uno de los objetivos de la campaña de Samsung El país oculto. El otro, echar también una mano al sector turístico nacional, clave en la economía del país (12,4% del PIB, el 12,9% del empleo total) y que como bien sabemos no pasa por su mejor momento.

La compañía propone redescubrir este verano lugares ocultos de nuestro país que nos pueden pasar desapercibidos, así como algunos de los entornos con más encanto de nuestra geografía, por sus paisajes o por su patrimonio histórico-cultural.

Samsung no sólo invita a los españoles a visitar esos rincones, sino también a que compartan sus sitios favoritos, que se sumarán a los 19 seleccionados por la compañía y que han sido retratados por fotógrafos de diferentes partes del país usando un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G y vídeo en 8K.

19 rincones seleccionados

Los 19 lugares escogidos por Samsung, uno por comunidad autónoma más Ceuta y Melilla, son: La Gruta de las Maravillas en Huelva (Andalucía), el Cañón de Añisclo en Pirineos (Aragón), la playa de la Ballota (Asturias), Cala´l Almunia (Baleares), Parque Nacional de Garajonay en la Gomera (Canarias), Sierra del Segura, Letur (Castilla la Mancha); Orbaneja del Castillo (Castilla León), Montgrony, ruta de los Pirineos (Cataluña); Fuentes de Algar (Valencia), ruinas Augustobriga (Extremadura), Ribeira Sacra (Galicia), San Millán de la Cogolla (La Rioja), Calblanque, cala Cocon (Murcia); Bárdenas reales (Navarra), Otzarreta, casas árbol (País Vasco); las Cárcavas (Madrid), el mirador de Pechón, (Cantabria), el fuerte de Mendizábal (Ceuta) y la fortaleza de Melilla La Vieja (Melilla).

Llamada a la participación

No cabe duda de que en España hay muchos más que 19 tesoros, y por eso desde Samsung animan a los usuarios a compartir sus sitios favoritos publicando las imágenes en Instagram con la etiqueta #TuRincónOculto (habrá sorteos de productos entre los participantes).

En la web El país oculto se irán publicando los lugares que hayan compartido los ciudadanos para que cualquiera que entre en ella pueda echar un vistazo a los seleccionados por la compañía, pero también a las recomendaciones de otros ciudadanos, que seguro nos descubrirán joyas de otras provincias o comunidades, e incluso también de las propias.

Un proyecto con vocación de continuidad

"Es un proyecto 100% puesto en marcha por Samsung España, porque aunque seamos una marca global también queremos actuar en el ámbito local y demostrar que estamos comprometidos con la sociedad", explica Alfonso Fernández, director de Marketing corporativo y Transformación digital de Samsung, que añade que esa selección inicial de imágenes ha sido propuesta por los fotógrafos e influencers de cada comunidad o ciudad autónoma que han participado.

Sin embargo esa colección es eso, un punto de partida para una iniciativa que cuenta con un jurado que escogerá las mejores imágenes que participen, sean o no de esos autores, y esas fotografías ganadoras "serán protagonistas de nuestra campaña de verano y formarán parte también de una exposición al aire libre".

Fernández apunta que, si bien esta idea busca contribuir a reactivar el turismo nacional este verano, tiene vocación de continuidad y que después "arrancarán otros proyectos que queremos que se extiendan a lo largo de todo el año, para seguir redescubriendo lo extraordinario, porque el enfoque es infinito. Ahora estará sin duda todo centrado en el verano, en destinos a los que ir ahora, pero hay mucho más aparte de eso; gastronomía, sin ir más lejos".