PLD Space trabaja ya en vuelos tripulados para llevar pasajeros y carga a la Luna

Elche (Alicante)/La compañía aeroespacial española PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha anunciado este lunes que ya trabaja en la creación de una cápsula, de nombre Lince, para realizar vuelos tripulados con la finalidad de transportar pasajeros y carga a la Luna a partir de 2030.

Según ha explicado uno de los fundadores de la empresa, Raúl Torres, durante la presentación de los proyectos de la compañía, PLD Space aspira a "liderar la industria aeroespacial de Europa". La capsula tripulada tendrá una capacidad de ocho metros cúbicos y podrá albergar hasta cinco personas.

Los primeros ensayos de Lince arrancarán en 2025 para realizar su primer vuelo de prueba no tripulado con el lanzador bautizado con el nombre de Miura 5 en 2028 desde el puerto espacial europeo CSG (Guayana francesa), con el objetivo de alcanzar el primer vuelo orbital en 2030.

"Si va todo bien, en 2025 haremos una prueba de la cápsula de lanzamiento y ensayos de recuperación con paracaídas (...). Nos atrevemos a liderar la soberanía tecnológica de Europa, que necesita tener su propio liderazgo", ha subrayado Torres.

El primer lanzamiento orbital de Lince se hará con tres maniquíes y durará tres días, mientras que su aterrizaje se producirá con paracaídas sobre el Mar Mediterráneo o el Océano Atlántico.

Familia de lanzadores

La compañía ha presentado su nueva familia de grandes lanzadores Miura Next, que se compone de Miura Next, Miura Next Heavy y Miura Next Super Heavy, con capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita. La tecnología desarrollada se irá transfiriendo a los siguientes modelos de la gama Miura Next.

"Miura Next Super Heavy será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 toneladas a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 toneladas a Marte en su versión recuperable", ha concretado Torres.

"Nadie se ha planteado hacer esto en Europa, porque nadie se atreve. Nosotros estamos en ello", ha manifestado el cofundador durante la presentación de las nuevas instalaciones de PLD Space ubicadas en Elche Parque Empresarial (Alicante), que cuentan con más de 188.000 metros cuadrados, coincidiendo con el primer aniversario del primer lanzamiento de cohete Miura 1.

Por su parte, el otro cofundador de la compañía, Raúl Verdú, ha desvelado otro de los proyectos de la empresa aeroespacial para 2030: la creación de Miura Next, un cohete de 60 metros de altura, dos infraestructuras independientes que se separan en el espacio, 3,5 metros de diámetro y creado con aluminio, que permitirá transportar 13 toneladas en órbita.

"Será una familia de lanzadores de los próximos 10 años que podrá cubrir el cien por ciento de las necesidades comerciales del mundo", ha asegurado Verdú, quien ha añadido que Miura Next se compone de una combinación de tres cohetes.

Crear empleo y competir con Estados Unidos y China

Actualmente, PLD Space cuenta con 254 trabajadores, de 17 nacionalidades, y la compañía contrata de media a 15-17 empleados al mes, aunque el propósito es contratar a 70 más en lo que queda de 2024.

"Europa necesita un jugador que pueda aportar una solución competitiva, que pueda competir con Estados Unidos o China. Un jugador que pueda desarrollar una capacidad competitiva y PLD Space ha decidido tomar este rol de liderazgo", ha destacado su presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez.

Al acto han acudido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ex ministro y astronauta Pedro Duque y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, además de Sara García, bióloga molecular y primera mujer astronauta de España.

La ministra ha destacado que "la empresa PLD Space va a poner a España en una posición de liderazgo tecnológico en el sector espacial como nunca antes".

En su intervención, Morant también ha puesto en valor la alianza entre PLD Space y el Gobierno de España a través del programa Innvierte de coinversión público-privada por el cual el 23 % de las acciones es del Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"El modelo público-privado es un modelo de éxito y tenemos que ser un Estado emprendedor que arriesgue con las empresas", ha sostenido.

Además, la ministra ha trasladado su reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que conforman PLD-Space, una compañía que ha duplicado su plantilla en poco más de un año y que se ha consolidado en Europa como una "garantía de fiabilidad" en el sector. "Trabajáis por el propósito más noble: por la gente, el talento, su labor y su futuro", ha destacado.

Por su parte, Sara García ha puesto en valor el papel de la compañía ilicitana en la divulgación de la carrera aeroespacial gracias al programa Spark, que proporciona servicios de lanzamiento gratuitos para proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por estudiantes y centros de investigación.

"Es una iniciativa maravillosa para que la sociedad sueñe a lo grande. Una parte del programa es para estudiantes jóvenes para que hagan propuestas de innovación tecnológica y para incitar carreras científicas", ha señalado.

Actualmente, el programa Spark cuenta con 98 candidaturas, el cincuenta por ciento procedente de Europa, el veinte por ciento de universidades y un veintidós por ciento de centros educativos de Primaria y Secundaria, aunque la convocatoria sigue abierta para colegios, institutos y centros de Formación Profesional (FP) hasta el próximo 15 de noviembre.